Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'nün 2023 yılı faaliyet programında yer alan 14 Yaş Altı Oryantiring İl Birinciliği'nde heyecan sona erdi. Sıklık Tabiat Parkı'nda 16 sporcunun katılımı ile gerçekleşen il birinciliği 8 yaş, 10 yaş A ve B, 12 yaş ve 14 yaş olmak üzere 5 kategoride yapıldı. İl Temsilcisi Duran Torbacıoğlu nezaretinde gerçekleşen müsabakalar sonunda 8 yaş kızlarda Bilgin Kocabıyık birincilik kürsüsüne çıkarken, 10 yaş A erkekler kategorisinde ise Kaan Şen birinci, Bulut Sağlam ikinci, Yiğit Ali Aksu üçüncü oldu. 10 Yaş A kızlar kategorisinde Zeynep Duru Karaoğlu birinci, Dolunay Tarhan ikinci, Yağmur Gür üçüncü olarak tamamladı.

10 yaş B erkeklerde Bera Uzunhançerli birinci, Umut Ekici ikinci, Emir Özdemir üçüncü olurken, 10 yaş B kızlarda ise Deniz Başaran birinci, Elif Beren Ispanak ikinci, Eylül Okçu üçüncü oldu. 12 yaş kızlarda Asya Özcan birinci, Öykü Zeynep Demir ikinci, 14 yaş erkeklerde ise Toprak Başaran birinci olan sporcular oldular.

