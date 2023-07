O GÜN OY VEREN YAVUZ BU GÜN HAZMEDEMİYOR

Cumhurbaşkanlığı adaylığı sürecinde bir takım sıkıntılar yaşandığını belirten Şahiner, bazılarının bilmeden eleştiriye geldiğini kaydederek “Partimizin ve de sayın genel başkanımızın, şunun özellikle bilinmesini isterim, alınan her karar, yazılan her kelime parti içerisinde istişare ile alınmıştır.

Yavuz Ağıralioğlu’nun istifasına da değinen Şahiner, “Belediye Başkanları, Genel İdare Kurulu Üyeleri, ve Başkanlık Divanı, hepsi ile teker teker istişare edildi. Kendisini çok severim çok sayarım Yavuz Ağıralioğlu, ben bu olayın içerisinde olarak şunu söyleyeyim o günkü toplantıda her şey oy birliği ile alındı. Buna Yavuz beyde dahildir. O gün tesadüfen lifleri kopmuş ikimizde koltuk değneği ile basına fotoğraf verdik. Bu gün ise ben bu süreci hazmedemiyorum diye yaptığı açıklama çok yanlıştır. Her şeyin oy birliği ve ittifakla alındığı kararlardır” dedi.

“Çorum’dan 1 tane milletvekilini Ankara’ya yollayacağız” diyen Şahiner, “Yollamak zorundayız. Bu elbirliği ile, teşkilatlar ile olacak. 45 günlük süreç içerisinde herkes işini gücünü bırakmak zorunda. Bırakmıyorsa bu teşkilata gelmeyeceksin.

ÇORUM’DA SEÇİME İTTİFAKLA GİRİLECEK

Çorum’da ittifak olacak mı olmayacak mı diye konuşuluyor. 16 Mart’ta karar alındı. Çorum’da ittifak olarak seçime gireceğiz. Karar şahsıma iletildi. Bize düşen görev birliği sağlamaktır. Genel merkezimizin ve şahsımın yaptığı anketlerde iyi bir çalışma yaparsak milletvekili dağılımı 2-2 oluyor. AK Parti Çorum’da en fazla yüzde 30 oy alıyor.

Şahiner’in konuşmasının ardından İYİ Parti’ye aday adaylığı için başvuran 9 isim kürsüye gelerek partililere hitaben konuşma yaptı.

YILDIZ “MİLLET TARİH YAZACAK”

Tanıtım toplantısında konuşan İYİ Parti İl Başkanı Erkan Yıldız, “Biz İYİ Parti olarak dün neredeysek bugün de oradayız. İnatla ve ısrarla bugün de biz halkımız için buradayız. Yılmadan, yıkılmadan dimdik ayaktayız. Biz milletin sesi olacağımıza söz verdik. Biz milleti iradesinin temsilcisi olacağımıza söz verdik.

Bugün iktidarın başı zaafiyet içinde olabilir. Bugün düzen zalimlere hizmet ediyor da olabilir. Bugün Sinan Ateş’in canına kıyanların keyfi yerinde olabilir ama bu alçaklıkta eli olan kolu olan, rızası olan, kim varsa asla unutmasın ki; Mayıslar bizimdir. Her şey çok iyi, her şey çok güzel olacak. Çünkü millet haktan yana olacak. Çünkü millet adaletten yana olacak. Çünkü millet bizden yana olacak ve millet tarih yazacak.