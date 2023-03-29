Devlet Tiyatro Salonu'nda düzenlenen aday adayı tanıtım toplantısına; İl Başkanı Erkan Yıldız, Sungurlu Belediye Başkanı Abdulkadir Şahiner, Merkez İlçe Başkanı Orhan Odabaş, ilçe başkanları, il ve merkez ilçe yönetim kurulu üyeleri ile aday adayları katıldı.

Sungurlu Belediye Başkanı Abdulkadir Şahiner ve İl Başkanı Erkan Yıldız’ın açılış ve selamlara konuşmalarının ardından aday adayları birer konuşma yaparak hem kendilerini tanıttılar, hem de milletvekili seçilmeleri halinde hayata geçirecekleri projeler hakkında özet bilgi sundular.

Toplantıda aday adayları; Özlenen Sevgi Yıldız, Abdullah Mutlu Tokgöz, Sinem Sarı, Abdullah Karaman, Melahat Özoğlu, Fatih Mehmet Arslan, Günay Çimen, Mehmet Karaca ve Bekir Özsaçmacı birer konuşma yaptı.

Ülke gündeminin ve seçim hazırlıklarının da ele alındığı toplantı sonunda aday adayları hep birlikte hatıra fotoğrafı çektirdi.



