Şahin, Çorum Ticaret ve Sanayi Odası Meclis Toplantı Salonu'nda düzenlenen basın toplantısında, ikinci tur seçimlerinin yapılacağı 28 Mayıs'ın Türkiye için önemli bir milat olduğunu söyledi.

"Demokrasi mi, otokrasi mi istiyorsunuz? Varlık mı yokluk mu istiyorsunuz? Adalet mi yoksa istibdat mı istiyorsunuz? Refah mı göreceli fakirlik mi istiyorsunuz? İşte onun kararını vereceğimiz bir gün 28'i." diyen Şahin, " Çorum halkına sonsuz teşekkür ediyorum. Medeniyetlerin beşiği olan şehir gerçekten kararını vermiş. Parlamento dağılımında farklılık ortaya koymamış olabilirler ama 20 yıl sonrasında ilk defa Çorum merkezde Millet İttifakı'nın bileşenleri ve milletvekili adayları, iktidar partisininkilerden çok daha fazla oy alarak birinci parti çıkmıştır. Sizleri yürekten kutluyorum." ifadesini kullandı.

CHP'nin Kemal Kılıçdaroğlu ile dönüşüm yaşadığını anlatan Şahin, "2010'dan bu yana Sayın Kemal Kılıçdaroğlu ile Cumhuriyet Halk Partisi'ndeki değişimi ve dönüşümü görmeyen, ülkenin 85 milyonunu kucaklayacak bir cumhurbaşkanı adayı olduğunu görmeyecek zihniyete karşı, 'Hem parlamentodaki kişiliğine, insanlığına hem devletteki tecrübesine sonuna kadar kefil olduğumuz, emanete ihanet etmeyeceğini bildiğimiz, kamu malına el uzatmayacağını ve devletin malını kullanırken vicdanına danışarak hareket edeceğini bildiğimiz için 6'lı Masa bileşenleri olarak bu ülkenin 13'üncü cumhurbaşkanı Sayın Kemal Kılıçdaroğlu olmalıdır' diyoruz. Ona destek için Çorum 'dayız." diye konuştu.