Jandarma ekipleri, Çamlıgüney köyünde yaşayan E.Ş.T'nin, 7 Temmuz'da hayvanları otlatmak üzere gittiği arazide başından silahla vurulmuş halde ağır yaralı bulunmasıyla ilgili çalışma başlattı.

HASTADEKİ 68’İNCİ GÜNÜNDE İFADE VERDİ

Hastanedeki tedavisinin 68'inci gününde ifadesi alınan E.Ş.T, babasının amcası S.T. (50) ile babasının amcasının kızı B.T. (19) ve oğlu M.T (21) tarafından silahla ateş edilerek yaralandığını belirtmesi üzerine şüpheliler takibe alındı.

Yaklaşık iki ay süren takibin ardından babasının amcası ile kızı tutuklandı.

