Çorum Belediyesi'nin ev sahipliğinde, Gençlik ve Spor Bakanlığı, Çorum Valililiği, Türkiye Oryantiring Federasyonu ve Spor Toto Genel Müdürlüğü tarafından ortaklaşa düzenlenen Türkiye Şampiyonası'nda 1250 sporcu dereceye girebilmek için kıyasıya yarıştı.

Çatak Tabiat Parkı'nda 19 Nisan'da başlayan şampiyona, Mislerovacığı köyündeki yarışların ardından bugün de kent merkezinde devam etti. Sporcular kent merkezinde Tarihi Ayakkabıcılar Arastası, Velipaşa Hanı ve Tarihi Kent Meydanı çevresinde oluşturulan parkurlarda yarıştı.



3 gün süren yarışların ardından kategorilerinde birinci olan sporcular ve kulüpleri şu şekilde oluştu;

E16 A: 1.Poyraz Vural (İstanbul Oryantiring SK), E16 B: 1.Baran Arda Boran (Yeni Mahalle SK), E18 A: Altar Ilgaz Tuzcuoğulları (Balıkesir GSİM), E18 B: 1.Asil Can Yaman (Pamukkale Oryantiring SK), E20A: 1.Hüseyin Yüce (Düzce GSİM), E20 B: 1.Ahmet Salih Sevindik (Jandarmagücü SK), E21 A: 1.Mücahit Özkaya (İstanbul Oryantiring SK), E 21 B: 1.Fatih Tunahan Öztop (Yıldız Teknik Üniversitesi SK), E21E: 1.Özgür Fettah (Türk Silahlı Kuvvetleri SK), E 35: 1.Nazim Altun (Türk Silahlı Kuvvetleri SK), E40: 1.Veli Emre (İzmir GSM), E 45: 1.Sinan Şen (İstanbul Oryantiring SK), E50: 1.Ludovic Jacques Antresang (Yakomoz GSK), E 55: 1.Ali Çelebi (İstanbul Oryantiring SK), E60: 1.Ertun Yıldızlı (Doruk Dağcılık ve DSK), EACIK: 1.Arif Yaşa (Tavşanlı Oryantiring SK).

K16A: 1.Rabia Aslan (İnegöl Belediye SK), K16 B: 1.Ceylin Sağra (Pikolo SK), K18A: 1.Azra Coşkun (İnegöl Belediye SK), K18B: 1.Naime Erçetin (Kütahya Gençlik Merkezi), K20A: 1.Buse Açıl (Balıkesir GSİM), K20B: 1.Gamze Bayrak ( Bursa GSM), K21A: 1.Büşra Altun (Bostanlıspor), K21B: 1.Merve Gökmen (Kütahya Gençlik Merkezi), K21E: Elif Gökçe Avcı Ataman (İnönü Belediye SK), K35: 1.Gonca Ünal (İstanbul Oryantiring SK), K40: 1.Seda Arslan (Pusula DSK), K45: 1.Cemile Usta (İstanbul Oryantiring SK), K50: 1.Emine Öztürk (Bursa Oryantiring SK), K55: 1. Filiz Bilenler (Yakomoz GSK), K60: 1.Nigar Boz (Doruk DSK), KACIK : 1.Halide Özbek (Bucak Belediye Oğuzhan DSK).

Çorum Vali Yardımcısı Bayram Köse, İl Jandarma Komutanı Albay Naim Çetinkaya, Çorum Belediye Başkan Yardımcısı İsmail Yağbat, Türkiye Oryantiring Federasyonu Başkanı Tekin Çolakoğlu ve İl Gençlik ve Spor Müdürü Cemil Çağlar, Kadeş Barış Meydanı'nda düzenlenen törende, dereceye giren sporculara kupa ve madalyalarını verdi.

Federasyon Başkanı Çolakoğlu, törende yaptığı konuşmada, ilk kez bir il belediyesinden davet alarak Çorum'a geldiklerini söyledi.

Ev sahipliğinden ötürü kentteki yöneticilere teşekkür eden Çolakoğlu, derece alan sporcu ve takımları da tebrik etti.