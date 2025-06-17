Çorum-Ortaköy yolu Güzelyurt Mahallesi mevkiinde ekili alanda çıkan yangın rüzgarın etkisiyle büyüdü.

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye, Orman İşletme Müdürlüğü arazözleri, su tankerleri polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Çorum Belediyesi İtfaiye ekiplerince müdahale edilen yangın civarda bulunan evlere sıçramadan kontrol altına alındı.

Yangında dumandan etkilenen vatandaşlara sağlık ekiplerince olay yerinde müdahale edilirken 3 vatandaş Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.

Yaklaşık 12 hektar buğday tarlasının zarar gördüğü yangınla ilgili çalışma başlatılırken kundaklama şüphesi üzerinde duruluyor.

Editör: TUGAY GÖKTÜRK