Çorum-Ortaköy yolu Güzelyurt Mahallesi mevkinde bulunan ekili alanda çıkan yangın rüzgarın etkisiyle büyüdü.

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye, Orman İşletme Müdürlüğü arazözleri, polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

İtfaiye ekiplerince müdahale edilen yangının evlere sıçraması engellenirken, söndürme çalışmaları devam ettiği öğrenildi.

Yangında dumandan etkilenen vatandaşlara ambulanslarda müdahale edildi

Görgü tanıklarının ifadesine göre yangının 3 tekerlekli motosiklet ile bölgeye gelen bir şahıs tarafından çıkarıldığı iddia edildi.