Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF) Erkekler Bölgesel Lig D grubu 9.hafta maçında Çorum Belediyespor deplasmanda Adana temsilcisi Çukurova Üniversitesi'nin konuğu oldu. Menderes Spor Salonu'nda oynanan karşılaşmayı 97-80 kazanan Çorum'un 12 dev adamı son haftaya büyük bir avantajla girdi.
Bu sonucun ardından puanını 16'a yükselterek averajla liderlik koltuğuna oturdu.
Kırmızı-Siyahlılar gelecek hafta Cumartesi günü saat 16.00'da zirve yarışı içindeki rakiplerinden Konya Selçuklu Belediyespor'u Çorum'da konuk edecek.
