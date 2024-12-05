BİST 100 hisselerinin 11 aylık getirisi itibariyle, ilk sırayı % 155.12 ile TAV Havalimanı, ikinci sırayı % 152.12 ile Çelebi, üçüncü sırayı % 146.49 ile MLP Sağlık, dördüncü sırayı % 143.75 ile Enerya Enerji, beşinci sırayı % 122.1 ile Tekfen Holding aldı. Enerya’nın 29 Kasım 2024 tarihi itibariyle hisse değeri de 273 TL olarak belirlendi.

Enerya Enerji, 2003 yılında kuruldu, 2021 yılında ise Ahlatcı Holding bünyesine katıldı. Antalya, Aydın, Denizli, Konya, Karaman, Aksaray, Erzincan, Niğde ve Nevşehir illeri ile Ereğli ilçesinin 30 yıl süreyle doğalgaz dağıtım lisansına sahip.

Enerya A.Ş. 14-15-16 Ağustos 2023 tarihlerinde 88.76 TL fiyatla halka arz edildi. Şirketin % 73.85’i Ahlatcı Doğalgaz’a, % 0.25’i Ahlatcı Holding’e ait, % 26.9’u ise halka açık.