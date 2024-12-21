Edinilen bilgiye göre, Çorum İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı birimlerce yürütülen görevler çerçevesinde, 13 - 20 Aralık tarihleri arasında, il merkezinde 93 adet sabit-seyir halinde ve umuma açık yerler üzerinde uygulama yapıldı. Denetimlerde 24 kahvehane/kıraathane, 19 kafe, 23 çay ocağı, 10 oyun salonu ve 12 otopark kontrol edildi, 4 bin 997 şahıs sorgulandı. Sorgulamalar neticesinde, hakkında yakalama kararı bulunan 3 şahıs yakalandı.

Yapılan aramalarda ise 11 adet ateşli silah (3 ruhsatsız tabanca, 2 kurusıkı tabanca, 6 tüfek), 4 adet kesici alet, 5 adet şarjör, 81 adet fişek, 318 adet sentetik ecza maddesi, 18.29 gram metamfetamin, 11,59 gram esrar, 6,84 gram bonzai, 4,57 gram kannobionoid, 3 adet payp ele geçirildi.

Trafik kontrollerinde ise 2 bin 586 araç kontrol edilirken, 9 araca 221 bin 474 lira idari para cezası uygulandı.

Editör: HABER MERKEZİ