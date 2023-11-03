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İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi bahçesinde bir araya gelen öğrenci ve akademisyenler, Çorum TEMA Vakfı üyeleriyle birlikte fakülte bahçesine yüz fidan dikti.



Hitit Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Halil İbrahim Şimşek, Cumhuriyet’in 100. Yılı kutlamaları kapsamında pek çok etkinlik düzenlediklerini belirterek “Bugün de İktisadi ve İdari Bilimler Fakültemizin bahçesinde öğrencilerimizle buluşarak 100. yıl anısına 100 fidanı toprakla buluşturduk. Öğrencilerimizle, geleceğe yeşil bir miras bırakmak adına keyifli bir etkinlik gerçekleştirdik. Fakülte yönetimimize, öğrencilerimize, Genç TEMA Kulübümüze ve Çorum TEMA Vakfı üyelerine teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.