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Hitit Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Enstitüsü Bileşik Sanatlar Ana Bilim Dalı Tezli Yüksek Lisans Programı öğrencilerinin Cumhuriyetimizin 100. yılına özel hazırladığı sergi Belediye Sanat Galerisi ve Müzesi’nde açıldı.

Açılışa Belediye Başkan Yardımcısı İsmail Yağbat, HİTÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Nurcan Baykam, akademisyenler, öğrenciler ve davetliler katılırken, birbirinden güzel eserlerinin yer aldığı “İmgesel Yolculuklar” isimli karma sergi beğeni topladı.



HİTÜ Lisansüstü Eğitim Enstitüsü Bileşik Sanatlar Ana Bilim Dalı Tezli Yüksek Lisans Programı’na devam eden Beyza Çalışkan, Gaye İpekoğlu, Sevim Boduç, Sinem Yörenç ve Oğulcan Özer’in “Kavram ve Biçimlendirme”, “Biçimlendirme ve Dışavurum” ve “Güncel Sanat Pratikleri” atölye derslerinde üretti eserlerin yer aldığı sergideki eserler farklı üretim yöntem ve teknikleriyle akrilik, yağlı boya, kolaj ve dijital çizimlerden oluştu.

Çorum’daki sanatseverler 17 Kasım 2023 tarihine kadar Belediye Sanat Galerisi ve Müzesi'nde sergiyi gezebilecek.