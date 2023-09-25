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Kongrenin açılışına HİTÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Halil İbrahim Şimşek, Çorum Belediye Başkan Yardımcısı Lemzi Çöplü, Ticaret Borsası Başkanı Naki Özkubat, Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği Başkanı Yılmaz Kaya, Çorum Serbest Muhasebeci ve Mali Müşavirler Odası Başkanı Ceyhan Baran, Çorum Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Akif Coşkun, sektör temsilcileri, muhasebeciler ve akademisyenler katıldı.

Kongrenin açılışında konuşan HİTÜ Finans ve Bankacılık Bölüm Başkanı ve Kongre Düzenleme Kurulu Başkanı Prof. Dr. Selçuk Kendirli, bu tür faaliyetlerin muhasebe finansman alanında çalışan akademisyenlerle reel sektör temsilcilerinin birlikte çalışmalarının ne kadar gerekli olduğu açısından önemli olduğunu belirterek “Son yıllarda dünya genelinde meydana gelen ve ülkemizi de etkileyen ekonomik krizler, muhasebe finansman alanında çalışan akademisyenlerle reel sektör temsilcilerinin birlikte çalışmalarının ne kadar gerekli olduğunu bizlere de açık seçik göstermiştir. Bu kapsamda yapılan bu tür faaliyetlerin önemi de daha fazla ortaya çıkmaktadır” dedi.

Bu bağlamda, muhasebe ve finans alanındaki sorunlara ilişkin analizlerin ve çözüm önerilerinin dile getirileceği kongrenin gerek akademik camiaya gerekse reel sektöre olumlu katkılar sağlayacağını düşündüğünü ifade eden Kendirli, Hitit Üniversitesi olarak bu kongreye vesile olmanın gururunu ve heyecanını yaşadıklarını belirtti.

Kongreye, ülkenin çeşitli üniversitelerinde ve kurumlarında görev yapan 100’ün üzerindeki araştırmacılar tarafından hazırlanmış ve sunulmuş 89 bildirinin kabul edildiğini de aktaran Prof. Dr. Kendirli, şöyle devam etti: “Sunulan bildirilerin temel konusu elbette ki muhasebe ve finans temelindedir. Fakat çalışmalar, hem akademinin hem de hayatın pek çok alanını kapsamaktadır. Bu yıl kongremizde 3 farklı panel konuları da belirlemiş bulunmaktayız. Bu panellerden iki tanesi Makine İmalat Sektörü açısından oldukça gelişmiş olan Çorum makine sanayine yönelik Makine ve İmalat Teknolojisi İhtisas Alanı paneli olurken, bir tanesi de Prof. Dr. Mehmet Özbirecikli anısına düzenlediğimiz Kalite Yönetim Standartları Özel Oturumu şeklinde olacaktır. Kongrede sunulan tebliğler toplamda 7 seansta 28 paralel oturumda sunulacaktır.”

HİTÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Şimşek de kongrenin başarılı bir şekilde geçmesini ve sunulacak tebliğlerin bilim dünyasına katkı sağlamasını dileyerek kongrenin düzenlenmesine katkı sunan kurum ve kuruluşlar ile düzenleme kurulu üyelerine teşekkürlerini iletti.

TSO Başkan Yardımcısı Akif Coşkun, kongrenin muhasebe finans alanında akademik, sosyal, ekonomik ve mesleki işbirliğini hedefleyen teorik ve uygulamaya dönük konuları bilimsel bir ortamda tartışıldığı uluslararası bir organizasyon olduğunu ve üst düzey katılımlarının olduğu kongrenin iktisadi kalkınma açısından kritik öneme sahip muhasebe ve finans alanındaki araştırmaların sunularak tartışılacağını dile getirdi. Coşkun, “Bugün burada, muhasebe ve finans araştırmalarının işletmelerin, sanayinin, makine ve imalat teknolojilerinin bir şehrin gelişimine sağlayabileceği önemli katkılarını ele almak üzere toplandık. Teorik çalışmaların pratikte uygulama imkanı bulması firmaların, sanayinin ve şehrin gelişmesinde önemli fırsatlar sunmaktadır. Günümüz dünyasında, sanayi işletmelerinin verimliliğini artırmak, ürün kalitesini iyileştirmek ve maliyetlerini düşürmek için muhasebe ve finans alanından destek aldığı bilinmektedir. Teorik çalışmaların uygulamaya dönmesi bu açıdan son derece önemlidir. Kongrenin hem akademisyenler, hem de sanayicilerin faydalanabilmesi için önemli konulara değineceğini düşünüyorum. Çorum TSO Yönetim Kurulu adına, kongrenin başarılı geçmesini, misafir olarak gelen değerli katılımcılara hoş bir anı bırakmasını dilerim” ifadelerine yer verdi.

Öte yandan Çorum Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın ile Hitit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ali Osman Öztürk de kongrenin son günü 10. Uluslararası Muhasebe ve Finans Araştırmaları Kongresi katılımcıları ile yemekte bir araya geldi.