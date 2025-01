Kamu görevini çeşitli zorluklara rağmen ifa etmeye çalışan gazetecilerin aynı zamanda meslekleriyle ilgili çeşitli riskleri taşımak zorunda kaldığına dikkat çeken Necip Taşkın, devlet ile vatandaş arasında köprü görevi gören ve mesleğini tarafsız olarak, halkın doğru habere ulaşma özgürlüğü çerçevesinde yürüten gazetecilerin korunması için mesleki düzenlemenin yapılması gerektiğine işaret etti.

Dünyada dördüncü kuvvet olarak gösterilen gazetecilik mesleğinin önemi anlaşılmakla birlikte, bu mesleği icra edenlerin mesleki, sosyal ve ekonomik sıkıntılarının da bulunduğuna vurgu yapan Taşkın, gazetecilerin, mesleklerinden dolayı korkmadan, huzurlu bir şeklide görevlerini yapabilmelerinin önemine işaret ederek açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

“Dünyanın her yerinde olan biten olayları tarafsız ve doğru bir şekilde halka aktararak bilgilenmelerini sağlayan gazetecilerdir. Demokrasilerin olmazsa olmazlarından olan gazetecilik mesleği hayatın her alanında etkilidir. Doğru, tarafsız ve objektif sunulan haberler her zaman takdir edilmiştir. Gazetecilik çok zor, sorumluluk isteyen, meşakkatli ve mesaisi olmayan bir meslektir.

Gazetecilerin mesleki, sosyal ve ekonomik sorunları giderilmelidir. İşten çıkarılma korkusu olmadan mesleğini güven içinde yapabilmelidir. Gazetecilik mesleğinin, dünyada olduğu gibi ülkemizde de mesleki, sosyal ve ekonomik sorunları çözülmüş, güvenli bir şekilde icra edilen meslekler arasında yerini almasını temenni ediyorum.

Bu duygu ve düşünceler ışığında fedakârca görevini yapan tarafsız ve bağımsız gazetecilerimizin 10 Ocak Dünya Çalışan Gazeteciler Gününü kutluyor, sağlıklı, huzurlu ve başarılı bir çalışma hayatı temenni ediyorum.”

Editör: Haber Merkezi