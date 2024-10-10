Emek Partisi (EMEP) Çorum İl Başkanı Muharrem Özünel, 10 Ekim Ankara Gar Katliamı'nın yıl dönümü dolayısıyla yaptığı açıklamada, barış ve demokrasiyi kazanmak için mücadele kararlılıklarının devam ettiğini bildirdi.

Türkiye’nin egemenler tarafından 'kaosun' ve katliamların yönetme pratiği olarak örgütlendiği bir tarihe sahip olduğunu ve 2015 yılının da en kanlı ve karanlık dönemlerden biri olduğunu kaydeden Özünel, “7 Haziran seçiminden önce başlayan bombalı saldırlar, katliamlar, tek adam tek parti yönetiminin 7 Haziran’da meclisteki çoğunluğu kaybetmesinin ardından daha da şiddetlenerek devam etti. Suruç başta olmak üzere iktidarın besleyip büyüttüğü, kol kanat gerdiği ve öfkeli çocuklar diye ifade ettiği IŞID barbarlığı tarafında peş peşe katliamlar gerçekleşti” dedi.

“DEVLETİN DAVADAKİ MÜDAHİLLİĞİ SONUCU

TEK BİR KAMU GÖREVLİSİ YARGILANMADI”

10 Ekim 2015 tarihinde, KESK, DİSK, TMMOB ve TTB'nin 'Savaşa inat, barış hemen şimdi', 'Acil barış, acil demokrasi' şiarıyla düzenlediği Emek, Barış, Demokrasi mitingi öncesinde yapılacak yürüyüş için binlerce emekçinin sabah saatlerinde Ankara Tren Garı önünde toplandığını belirten EMEP İl Başkanı Özünel, “Tren Garında başlayan yürüyüşte peş peşe iki canlı bomba saldırısı gerçekleştirildi. Saldırıda 103 kişi hayatını kaybetti, yüzlerce kişi yaralandı.

Bu saldırının ardından ortaya çıkan bilgiler, katliama yol verildiğini ortaya koyan cinstendi. Dönemin Başbakanı Ahmet Davutoğlu, saldırının ardından bir televizyon canlı yayınında, 'Türkiye'de bulunan canlı bombaların isim listesi elimizde, ancak eylem yapılmadıkça tutuklayamıyoruz' ifadelerini kullandı.

10 Ekim Davası’nın 1 Temmuz 2024 günü Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen karar duruşmasında, Türkiye hukuk tarihinde ilk kez insanlığa karşı suçtan hakkında iddianame hazırlanan sanık Erman Ekici için bu suçtan beraat kararı açıkladı. Tutuklu sanıklar için katliam suçundan 101’er kez ağırlaştırılmış müebbet hapis verilirken, bu da, 10 Ekim’de katledilenlerin aileleri, dostları, yoldaşları ve avukatlarının mücadeleleriyle mümkün olabildi. Ortaya konulan onlarca deliler rağmen, tek bir kamu görevlisinin yargılanmaması, devletin ve AKP iktidarının bu davadaki doğrudan müdahilliğinin dolaysız sonucudur” ifadelerini kullandı.

“BARIŞ İŞÇİ VE EMEKÇİLERİN MÜCADELESİYLE GELECEK”

“10 Ekim’de Ankara Garı önünde katledilen arkadaşlarımız, dostlarımız, yoldaşlarımız, 'Acil barış, acil demokrasi' talebiyle oradaydı” diyen Özünel, açıklamasına şu şekilde devam etti:

“Bu alçakça katliamın üzerinden geçen dokuz yılın ardından bir kez daha kaybettiğimiz arkadaşlarımız, yoldaşlarımız için 'Unutmayacağız, unutturmayacağız' derken, bu ülkede barış ve demokrasiyi kazanmak için mücadele kararlılığımızın sözünü veriyoruz. Emperyalist politikaların bölgedeki temsilcisi olarak İsrail’e güç verip ardından da, 'sırada Anadolu var' diyerek, muhalefeti 'iç cephe' oluşturmak adına hizaya sokmaya çalışan Saray iktidarı yenilecek, halklar kazanacak!”

Editör: ÖMÜR SOYTEMİZ