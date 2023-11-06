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Kaza geçtiğimiz Cumartesi günü meydana geldi. Gülersin T.(26) idaresindeki 55 LL 177 plakalı otomobil, Çorum-Samsun Karayolu Sıklık mevkiinde Yakup Ö.(55)’nün kullandığı TIR’a arkadan çarptı.

İhbar üzerine olay yerine polis, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.



Kazada sürücü ile birlikte araçta bulunan eşi Serpil T.(25) ve 1 yaşındaki oğlu Oğuz Kağan T., yaralandı.

Yaralılar sağlık ekiplerince yapılan müdahalenin ardından Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.

KALP MASAJI İLE HAYATA DÖNMÜŞTÜ

Ağır yaralanan ve kalbi duran 1 Yaşındaki Oğuz Kağan bebek 112 ekiplerince yapılan müdahale sonrası kalbi yeniden atmaya başladı.

Hayati tehlikesi devam ettiği için yoğun bakıma alınan Oğuz Kağan bebek 2 günlük yaşam mücadelesini kaybetti.