Alınan bilgiye göre Emirhan S. ve Samet Y. ile aralarında önceden anlaşmazlık bulunan Mehmet Can E., Bahabey Caddesi’nde tartışmaya başladı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine bir taraflar birlerine bıçakla saldırdı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Vücutlarına isabet eden bıçak darbeleri ile yaralanan Mehmet Can E. ve Emirhan S. Sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Olay yerinde inceleme başlatan polis ekipleri olay yerinden kaçan Samet Y.'nin yakalanması için çalışma başlattı.