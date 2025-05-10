Çorum İl Emniyet Müdürlüğü, 2-9 Mayıs 2025 tarihleri arasında il merkezinde gerçekleştirilen asayiş uygulamalarına ilişkin verileri paylaştı. Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı ekipler tarafından yapılan denetimler kapsamında çok sayıda iş yeri ve umuma açık alan denetlendi.

Polis ekipleri tarafından 103 farklı noktada yapılan uygulamalarda, 27 kahvehane/kıraathane, 23 kafe, 25 çay ocağı, 11 oyun salonu ve 14 otopark denetlendi. Denetimler sırasında 4 bin 794 kişinin GBT sorgulaması yapıldı. Çeşitli suçlardan aranan 4 şahıs yakalandı.

Operasyonlar sırasında 6 ruhsatsız tabanca, 1 kurusıkı tabanca, 4 tüfek olmak üzere toplam 11 ateşli silah, 3 kesici-delici alet, 7 şarjör, 80 fişek, 7 sentetik ecza maddesi, 2.25 gram metamfetamin, 27.26 gram bonzai, 4.5 gram uyuşturucu madde içerikli tütün ve 2 adet uyuşturucu kullanma aparatı (payp) ele geçirildi.

Trafik denetimlerinde ise 2 bin 622 araç kontrol edilerek, kurallara uymayan 17 araca idari para cezası uygulandı.

Editör: HABER MERKEZİ