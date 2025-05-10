Edinilen bilgiye göre, Çorum’da 2-9 Mayıs tarihleri arasında İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı ekiplerce yapılan araştırmalar ve çalışmalar çerçevesinde, 103 adet sabit-seyir halinde ve halka açık yerler üzerinde uygulama yapıldı. Denetimlerde 27 kahvehane/kıraathane, 23 kafe, 25 çay ocağı, 11 oyun salonu ve 14 otopark kontrol edildi. 4 bin 794 vatandaşın kimliği sorgulanırken, 4 aranan şahıs yakalandı.

Yapılan kontroller ve çalışmalar kapsamında, 11 adet ateşli silah 3 adet kesici-delici alet, 7 adet şarjör ve 80 adet fişek, 7 adet sentetik ecza hapı, 2,25 gram metamfetamin, 27.26 gram bonzai ve 4,5 gram uyuşturucu madde özellikli tütün ve 2 adet uyuşturucu madde kullanma aparatı ele geçirildi.

Trafik kontrolleri çerçevesinde ise 2 bin 622 araç kontrol edilirken, trafik kurallarını ihlal eden 17 araca idari para cezası uygulandı.

Editör: İHA AJANS