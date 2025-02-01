TÜVTÜRK, taksi muayeneleriyle ilgili önemli bir düzenlemeye imza attı. 1 Mart 2025 itibarıyla yürürlüğe girecek uygulama kapsamında, araç içi kamera sistemine sahip olmayan taksiler muayeneden geçemeyecek.

Son dönemde taksilerde yaşanan şiddet olayları ve güvenlik sorunları, yeni bir tedbiri beraberinde getirdi. İçişleri Bakanlığı’nın desteğiyle alınan karar doğrultusunda, hem sürücülerin hem de yolcuların güvenliğini sağlamak amacıyla tüm taksilerde araç içi kamera bulundurulması zorunlu hale getirildi.

Belirlenen süre içerisinde kamera sistemini araçlarına entegre etmeyen taksi sahipleri, zorunlu muayeneden geçemeyecek. Ayrıca kurala uymayan sürücüler cezai yaptırımlarla karşı karşıya kalacak. Uygulamanın, taksi taşımacılığında güvenlik standartlarını artırması bekleniyor.