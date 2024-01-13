Tekel Bayileri Yardımlaşma Derneği Başkanı Erol Dündar, Coca Cola ve Capy ürünlerine yüzde 15 zam geldiğini duyurdu. 1 litre meyve suyu 35, 1 litre kola 30 lira oldu.

Tekel Bayileri Yardımlaşma Derneği Başkanı Erol Dündar sosyal medya hesabından Coca Cola ve Capy ürünlerine gelen zammı duyurdu. Yüzde 15 zam 16 Ocak tarihinden itibaren geçerli olacak. Yapılan zam ile 1 litre karton ambalajda meyve suyu 35, 200 ml Cappy meyve suyu 8 lira, Coca Cola, Sprite ve Fanta 1 litre 30, Schweppes 40 ve 1,5 litre Fuse tea 35 lira oldu.