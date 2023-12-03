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10 BİN LİRA DESTEK

Yaşam mücadelesi veren İbrahim bebeğe imkanı ölçüsünde küçük bir katkı sunmak istediğini belirten Kenan Ahıska, “Bugün yaklaşık 10 bin lira tutarında bir iş yaptık. Bunu SMA hastası İbrahim bebeğimizin kampanyasına bağışlayacağım. İnşallah yavrumuz tez zamanda sağlığına kavuşur" dedi.

BAŞLANGIÇ OLSUN

Berber ve kuaför meslektaşları başta olmak üzere herkesi imkanları ölçüsünde SMA hastası İbrahim bebeğe destek vermeye davet eden Ahıska, “Umarım bu bir başlangıç olur, tüm esnaf ve sanatkarlarımıza örnek teşkil eder ve küçük yavrumuzun iyileşme sürecine hep birlikte bir katkı sağlamış oluruz” dedi.