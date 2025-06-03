Bektaş, Kasım, Tahsin, Tazegül ve Hasan Ali Kuzu’nun anneleri, merhum Hasan Kuzu’nun eşi, Esinti Giyim Sahibi Selver Kuzu’nun kayınvalidesi Züleyha Kuzu, rahatsızlığı nedeniyle yoğun bakım tedavisi gördüğü Hitit Üniversitesi Çorum Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde vefat etti.

Merhumenin cenazesi bugün (03 Haziran 2025 Salı günü) saat 15.00’de Hacı Bektaş Veli Anadolu Kültür Vakfı Çorum Şubesinde düzenlenecek Hakka yürüme ve helallik alma erkanının ardından merkeze bağlı Yoğunpelit Köyü’nde toprağa verilecek.

ÇORUM HABER Merhumeye Allah’tan rahmet, kederli ailesi ve yakınlarına başsağlığı diler.

Editör: ÖMÜR SOYTEMİZ