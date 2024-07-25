Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde doktor ve personel sayısının yetersizliği bulunduğunu, işe alımlarda partizanlık yapıldığını ve özelleştirilen kantin fiyatlarının yüksek oluşunu eleştiren YRP İl Siyasi İşler Başkanı Zorlu, bu sorunların hastanenin hizmet kalitesini olumsuz etkilediğini vurgulayarak bunların bir an önce çözülmesini istedi.

“KANTİNDEKİ FİYATLAR

MAKUL SEVİYEYE İNMELİ”

Hastane bünyesinde hizmet veren kantinlerin fiyatlarının yüksek olmasının hasta ve hasta yakınları için ciddi bir maddi yük oluşturduğunu belirten Muhammed Emin Zorlu, “Bu durum, özellikle ekonomik zorluklarla mücadele eden vatandaşlarımızı daha da zor duruma düşürmektedir. Kantinlerde sunulan ürünlerin fiyatlarının makul seviyelere çekilmesi ve denetimlerin sıkılaştırılması gerekmektedir. Vatandaşlarımızın sağlık hizmeti alırken ekonomik sıkıntılarla boğuşmaması için bu sorunun acilen çözülmesi şarttır” dedi.

“DOKTOR SAYISI

YETERLİ DEĞİL”

Personelin eksik veya hatalı işlemlerini hasta yakınlarına tamamlatmak zorunda bırakılmasının hem etik olmayan hem de kabul edilemez bir durum olduğunu kaydeden Zorlu, bu durumun hem zaman kaybına hem de mağduriyetlere neden olduğunu, hastanede danışma hizmetlerinin yetersizliğinin karışıklıklara sebep olduğunu vurguladı.

Hastanede doktor eksikliğine de değinen Muhammed Emin Zorlu: “ Yeterli sayıda doktorun bulunmaması, hastaların sağlık hizmetlerine erişimini zorlaştırmakta ve tedavi süreçlerini aksatmaktadır. Bu durum, hastaların uzun bekleme sürelerine maruz kalmasına ve sağlık problemlerinin daha da ciddileşmesine yol açmaktadır. Hastanede doktor sayısının artırılması, mevcut doktorların iş yükünün hafifletilmesi ve hastalara daha hızlı ve etkili hizmet sunulması için gerekli adımların atılması gerekmektedir” diye konuştu.

Yeniden Refah Partisi İl Siyasi İşler Başkanı Zorlu

“İŞE ALIMDA

PARTİCİLİK”

Hastane personel alımlarında particilik yapılarak liyakat esasına dayanmayan bir çalışma ortamı yaratıldığını da kaydederek tüm sorunların çözümü için Milli Görüş iktidarında kararlı adımlar atacaklarını anlattı. Zorlu sözlerini şöyle tamamladı: “Milli görüş iktidarında, hastane hizmetlerinin kalitesini artıracak, vatandaşlarımızın sağlık hizmetlerine daha kolay ve ekonomik bir şekilde erişimini sağlayacak reformlar hayata geçirilecektir. Her vatandaşımızın hakkı olan sağlık hizmetlerini en iyi şekilde alabilmesi için tüm imkânlar seferber edilecektir.”

Editör: Haber Merkezi