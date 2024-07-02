Sungurlu Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, ilçede faaliyet gösteren zincir marketlerde denetim gerçekleştirdi.

İlçe merkezinde faaliyet gösteren zincir marketlerde gıda, gramaj, tüketim tarihi ve hijyen denetimlerinin yanı sıra işletmelerde satışa sunulan temel ürünlerin alış ve satış fiyatları arasındaki farklar denetlendi.

Halk sağlığı ve tüketici haklarının korunması amacıyla zabıta ekipleri tarafından yapılan denetimlerin periyodik aralıklarla ve titizlikle devam edeceği belirtildi.

Editör: KEMAL YOLYAPAR