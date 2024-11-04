Zeytin üretimi arttığı halde üreticiler düşük fiyatlarla mağdur ediliyor. Diğer yandan vatandaşlar da sürekli zam gören zeytinyağı fiyatları karşısında ne yapacağını bilemiyor. 10haber yazarlarından Gazi Kutlu zeytinyağı piyasasını mercek altına aldığı bir yazı kaleme aldı. Gazi Kutlu vatandaşa satılan zeytinyağın Türkiye Ziraat Odaları Birliği’nin (TZOB) ekim ayı verilerine göre bir yılda yüzde 59 zam gördüğünü söyledi.

REKOLTE YÜKSEK İSE PROBLEM NEREDE?

Türkiye İstatistik Kurumu’nun son tahminlerine göre zeytin üretiminin 3,6 milyon tona ulaşması beklendiğini, bu bu üretimin yüzde 32’si sofralık, yüzde 68’i yağlık zeytin olarak gerçekleşmesi ve 450-500 bin ton arasında zeytinyağı üretilmesi öngörüldüğünü hatırlatan Kutlu, açıklanan verilere göre zeytin ve zeytinyağı üretiminde problem olmadığını vurgulayarak "O zaman problem nerede?" diye sordu.

ZEYTİNYAĞA SON BİR YILDA YÜZDE 59 ZAM GELDİ

Türkiye Ziraat Odaları Birliği’nin (TZOB) ekim ayında açıkladığı verilere göre zeytinyağı fiyatı son bir yılda yüzde 59 artığına dikkat çeken Kutlu üreticinin sattığı zeytin fiyatlarında bir kuruşluk bir artış olmadığına göre zeytinyağı fiyatlarında da olmaması gerektiğini söyledi.

İhracatın bir yerde durması gerektiğini belirten Kutu, "Ayçiçeği ithalatına milyonlarca dolar para ödeyeceğimize soframıza zeytinyağını koyalım. Biz vatandaşların kendi ülkemizde üretilen nimetten faydalanmaya hakkı yok mu?" diye sordu.