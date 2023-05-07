İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı ve Millet İttifakı Cumhurbaşkanı Yardımcısı Ekrem İmamoğlu, Çorum halkı ile kucaklaştı.

14 Mayıs Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Seçimleri öncesi Abide Meydanı’nda düzenlenen mitingde, İnönü Caddesi İle Cengiz Topel Caddesi hınca hınç doldu. Onbinlerce Çorumlu, İmamoğlu’nu coşkuyla karşıladı.

Abide Meydanı hınca hınç dolduran Çorumlulara hitap eden İmamoğlu, konuşmasına “Milletin iktidarı geliyor. Uygarlığın başkenti, memleketin gözbebeği, kültür mozaiği Çorum merhaba. Sizlere 13. Cumhurbaşkanımız Kemal Kılıçdaroğlu’nun selamını getirdim. Doğudan batıya, Karadeniz’den Akdeniz’e hayatlarımızı değiştirecek o güne çok az zaman kaldı. 14 Mayıs’ta millet iradesinin iktidara gelmesine çok az kaldı” diyerek başladı.

“HERKES YOKSULLUK SEVİYESİNİN ALTINDA”

Türkiye’nin farklı bölgelerini ziyaret ettiğini, vatandaşları dinlediğini ve onlarla sohbet ettiğini ifade eden İmamoğlu, “Herkesin dilinde bir söz var; hayat çok pahalı. Ekonomi gittikçe kötüye gidiyor, doğru mu? Sabah aldığımız bir şeyin akşama fiyatı değişiyor doğru mu? Vatandaşımız yokluk ve yoksulluk içinde, doğru mu? Herkes yoksulluk seviyesinin altında. Vatandaş patatesi, soğanı bile alsam mı almasam mı diye düşünüyor. Vatandaşın evine her gün giren yiyecekler artık nerdeyse lüks tüketim haline geldi. Ülkenin ekonomisi treni patlamış bir kamyon gibi uçurumdan aşağıya iniyor. Anneler-babalar kara kara düşünüyor. Hayat pahalılığı vatandaşın hayatını kâbusa çevirdi” şeklinde konuştu.

“GENÇLERİMİZ MUTSUZ VE UMUTSUZ”

Çorum’un yurtdışına en fazla göç veren kentlerden biri olduğunu kaydeden İmamoğlu, konuşmasında şunları söyledi:

“Bu ülkede kimse gelecek göremiyor, umut göremiyor. Gençlerimiz mutsuz ve umutsuz. Çocukların hayal kurması bile zorlaşıyor. 21 yıllık iktidara soruyorum Allah aşkına 21 yıldır iktidarsınız, bu milletin evlatlarına hak-reva gördüğünüz standart bu mu? 21 yıldır iktidarsınız, bu milleti gençlerine reva gördüğünüz gelecek bu mu? Bu milletin çocuklarının, pırıl pırıl gençlerinin hayallerini çalmaya utanmıyor musunuz? Bu milletin vatandaşlarına vereceğiniz söz mü kaldı sizin Allah aşkına? Tarım yok olmuş, hayvancılık bitmiş. Sanki dün iktidara gelmiş gibi vaatlerde bulunuyorsunuz. Bugüne kadar neredeydiniz? Bu ülkenin vatandaşlarını soğana, patatese muhtaç hale getirdiniz.

Yöneticiler vatandaşların temel gereksinimlerini karşılayabilmek için var. Vatandaş zora düştüğünüzde yanında olmak zorundasınız. Devletin kaynaklarını vatandaşların yararına harcamak zorundasınız. Bunlar sadece bir avuç insanın zengin olmasını istiyor. Hâlbuki devlet yöneticisi vatandaşının hizmetkârıdır.”

“21 YIL ÖNCE NE DEDİLERLE TAM TERSİNİ YAPTILAR”

AKP’nin 21 yıl önce ‘yasaklarla mücadele edeceğiz’ diyerek iktidara geldiğini anımsatan İmamoğlu, “Türkiye’yi toptan yasaklar ülkesine çevirdiler. Ne özgürlük kaldı, ne mutluluk. Gençler bir twet atmaktan korkar hale geldi. Bu şehrin ve bu ülkenin üniversiteleri konuşamıyor bile. Oysa gençlerimiz konuşacak, akademisyenlerimiz konuşacak, özgür olacaklar. Düşünmek var olmak demektir.

Yoksullukla mücadele edeceğiz dediler, Türkiye’yi yoksulluğun içine gömdüler. 21 yıl önce Türkiye ekonomik gelişmişlikte 16. sıradaydı. Şu anda 21. sıradayız. Geriye doğru gidiyoruz. Ne huzur kaldı ne de geleceğe güven kaldı.

Yolsuzlukla mücadele edeceğiz dediler, Türkiye’yi yolsuzluk ülkesine çevirdiler. Ne şeffaflık kaldı, ne liyakat kaldı. 21 yılda üzerlerine çok kir, çok pislik bulaştı” ifadelerini kullandı.

“DEVLETİ KİRLETTİLER”

Ekonominin düzgün işlemediğini söyleyen İmamoğlu, “Devleti temiz tutacaksınız ki devletin çarkları tıkır tıkır işlesin. Devleti kirleteni evine yollayacağız. Tıpış tıpış gidecekler.

Sorumluluğumuz büyük. Kirleteni evine göndereceğiz. Demokrasi bunun için var. Biz millet ittifakıyız, tertemiz geliyoruz. Tek bir yolsuzluk ve şaibe yok üstümüzde. Birilerine değil millete hizmet etmek için geliyoruz.

Ömrünü hak, hukuk, adalet mücadelesine adayan Kemal Kılıçdaroğlu’nun liderliğinde geliyoruz. Çok güçlüyüz, çok kararlıyız. İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener hanımefendiyle geliyoruz. İttifakımızın tüm liderleriyle geliyoruz. Yakın dostum Mansur Yavaş başkanımızla geliyoruz. Bir şahsın, bir grubun, bir partinin seçimi değil bu seçim. Bu seçim milletin iktidarını kurma seçimidir. Devletin temellerini adalet üzerine oturtacağız” dedi.

(Taner ŞİMŞEK)