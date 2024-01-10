AK Parti Çorum Belediye Başkan Aday Adayı Gül, birlikte görev yaptığı Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği önceki dönem Bakanı Kurum’un İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı gösterilmesinden duyduğu memnuniyeti dile getirerek, kendisine başarılar diledi.

Uzun yıllar Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı görevinde bulunan Murat Kurum ile iyi ilişkiler içerisinde olduğunu anlatan Zeki Gül, Kurum’un son derece başarılı bir bakanlık dönemi geçirdiğini belirterek, “Kendisi ile çok iyi ilişkiler içerisinde uzun yıllar mesai arkadaşlığı yaptık. Bakanlıkta elde ettiği bilgi, birikim ve tecrübesiyle İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığında da son derece başarılı hizmetleri hayata geçireceğine inanıyorum. Murat Kurum Bakanımızla birlikte İstanbul, yeniden AK belediyecilikle buluşacaktır. Önce ülkemize, partimize ve İstanbul’umuza hayırlı hizmetler yapmasını temenni ediyor, başarılar diliyorum.” şeklinde konuştu.

“ÇORUMLULARDAN

DESTEK İSTİYORUM”

İstanbul’da ikamet eden Çorumlulara da seslenen Zeki Gül, Çorumlu hemşehrilerinden Murat Kurum’a destek olmalarını istedi. MURAT Kurum’un İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı olarak seçileceğine yürekten inandığını vurgulayan Gül, Kurum’un başkanlığında Çorum ile ilgili de sıcak ilişkiler kurulacağına söyledi.

ÇORUM İLE İSTANBUL

ARASINDA İŞBİRLİĞİ!

Zeki Gül, kendisinin Belediye Başkan Adayı gösterilmesi halinde Çorum Belediyesi ile İstanbul Büyükşehir Belediyesi çok ciddi işbirliklerinin kurulacağını dile getirirken, aday gösterilmemesi halinde de yine Kurum’un Çorum’a destek vermesi noktasında elinden gelen gayreti göstereceğini de sözlerine ekledi.