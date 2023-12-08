Tahmini Okuma Süresi: dakika

AK Parti’den Çorum Belediye Başkan aday adaylığını açıklayan Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı eski Bakan Müşaviri Zeki Gül’ün görev yaptığı dönemde çalışmalarına başlanan arsa tahsisi 5 Aralık 2023 Salı günü Bakanlık onayından çıktı.

Önceki dönem Belediye Başkanı olan AK Parti aday adayı Gül, .S. Zanaatkarlar Küçük Sanayi Sitesi Yapı Kooperatifi’ni ziyaret ederek esnafa arsa tahsisi müjdesini verdi. Zeki Gül’ün ziyaretinde Ahi Evran Sanayi Şehri Küçük Sanayi Sitesi Yapı Kooperatifi ve Mobilyacılar Odası Başkanı Yalçın Kılıç, Çorum Pancar Ekicileri Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Pehlivan, Şoförler Nakliyeciler Odası Başkanı Tahsin Şahin, Sebzeciler Pazarcılar Odası Başkanı Erdoğan Yılmaz, Dikiciler Kunduracılar Odası Başkanı Cumhur Palabıyık, Dikiciler ve Kunduracılar Odası Başkanı Cumhur Palabıyık, Elektrikçiler ve Su Tesisatçıları Odası Başkanı Erol Bozkurt, Fırıncı ve Simitçiler Odası Başkanı İbrahim Kurt, Sobacılar ve Çilingirler Odası Başkanı Hasan İlhan, Yorgancılar Döşemeciler Esnaf Odası Başkanı Erdoğan Çerikci, Kalaycılar Hırdavatçılar Odası Başkanı Sedat Ek, Şehit Aileleri ve Gaziler Derneği Başkanı Adem Mert de hazır bulundu.



S.S. Zanaatkarlar Küçük Sanayi Sitesi Yapı Kooperatifi Başkanı Mustafa Fındıkcı, Yönetim Kurulu üyeleri, Karacaköy Muhtarı Salih Biçer, Ülkempınar Köyü Muhtarı Mecit Yaşar, Müteahhit İrfan Yaşar ile kooperatif üyesi esnafın yer aldığı ziyarette düzenlenen basın toplantısında AK Parti Çorum Belediye Başkan Aday Adayı Gül müjdeyi duyurdu.

Zanaatkârlar Sitesi’nin Çorum sanayisinin lokomotifi olma yolunda ilerlediğini belirterek inşaat çalışmalarının sürdüğünü anlatan Kooperatif Başkanı Fındıkçı, etap etap inşaatların süreceğini kaydetti. Çorum esnafı adına yeni alan talebinin de yerine gelmesi ile birlikte yaklaşık 2 bin esnafın 1000 dönüm alanda faaliyet göstereceği sitenin büyümeye devam ettiğini kaydeden Mustafa Fındıkçı, bu konuda destekleri için esnaf adına Zeki Gül’e teşekkür ettiğini vurguladı.

Zeki Gül’ün Zanaatkarlar Sitesi Yapı Kooperatifi’ne gerek Çorum Belediye Başkanlığı döneminde gerekse Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’ndaki görevi süresince bugüne kadar büyük destekler sağladığını da kaydeden Fındıkçı; “Çıktığınız bu yolda başarılar diliyorum” şeklinde konuştu.



AK Parti Çorum Belediye Başkan Aday Adayı Zeki Gül de, Zanaatkarlar Küçük Sanayi Sitesi Yapı Kooperatifi üyeleri ile biraraya gelmekten duyduğu mutluluğu dile getirdi.

Konuşmasına Filistin’de yaşanan soykırıma değinerek savaşta hayatını kaybedenlere Allah’tan rahmet, yaralılara acil şifalar dileyen, dünyanın büyük bir zulüm, canilik ve kıyımın olduğu bir dönem yaşadığını da anlatan Zeki Gül, savaşın biran önce sona ermesi temennisini de dile getirdi.

Çorum’un kendisinin memleketi olduğunu, burada olsa da olmasa da hizmetten hiçbir zaman geri durmadığını, daha yaşanabilir ve kalkınmış bir kent için üzerine düşen her görevi yapmaya hazır olduğunu anlatan AK Parti Belediye Başkan Aday Adayı Gül; “Çorum’u bugüne kadar sırtlayan esnaf sanatkarlar ve iş insanlarımızdır. Ben de aday adayı olarak Çorum adına sürekli çalışıyor ve projeler üretiyorum. Aday olduğumuz zaman projelerimizi bir bir açıklayacağız. Bugün buraya gelmemizin sebebi ise Zanaatkarlar Sitesi’ne 210 dönümlük yeni alanın tahsisine onay çıkmasıdır. Burada önemli olan bu yerin esnaf tarafından rayiç bedelin yüzde 25’i kadarına alacak olmasıdır. Burada birilerine çıkar sağlanmamakta ve devletin helal meşru imkanları esnafın yararına kullanılmaktadır. Esnafımıza bu katkıyı sağlamanın mutluluğunu yaşıyoruz. Biz bugüne kadar Çorum için çalışmalarımızda hiçbir maddi çıkar hesabı yapmadık. Sadece dua bekliyoruz. Esnafa desteğimiz bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da sürecek.



Ayrıca esnaf sanatkar gibi sanayicinin de önünün tıkayan bir konuda sizlere bilgi vermek istiyorum. Çorum için büyük sorun olan ve yatırımın önünü tıkayan Jips’li toprak yapısıyla ile uzun süredir verdiğimiz mücadelede aday adaylığımız öncesinde sonuca ulaşmıştık. Yaklaşık 200 milyonluk yatırım yapılan Ahi Evran Sanayi Sitesi başta olmak üzere Organize Sanayi Bölgesi’nin de önünü tıkayan bu konuyu çözüme kavuşturduk. 4 yıllık mücadelemiz sonucunda akademisyenlere hazırlattığımız 600-700 sayfalık “Jips’li toprak alana yatırım yapılabilir” raporuna Bakanlığın üst kurulu da onay verdi. Bu sayede yakın zamanda Ahi Evran Sanayi Sitesi inşaatına başlanacak. Zanaatkarlar Sitesi’nin olduğu bölgede de toprak yapısı aynı şekilde. Burada da artık sorun yaşanmadan yatırımın önü açılmış oldu.

Çorum esnafının önünü açan bu konuda sanayicilerimize de yardımcı olduk ve OSB tarafından bu konuda yapılan çalışma Bakanlığa sunuldu. Organize Sanayi Bölgesi Çorum’un ana damarıdır. Maalesef arsa olmadığı için kilitlenmiş durumdaydı. Yaklaşık bir ay içerisinde OSB’nin 2’nci ve 3. Genişleme alanı ile ilgili de sonuç alınacağına inanıyorum. Halen OSB bölgesinde iki parsel dışında kalan yer yoktu. Bu sayede OSB’de yeni fabrikaların önü açılmış oldu” diye konuştu.

Bazen tek bir dokunuşun şehirleri ya abâd ya berbat ettiğini kaydederek alınan bu kararın da Çorum’un kurtuluşuna vesile olacak olmasından dolayı mutlu olduğunu anlatan Zeki Gül, siyasi hayatında kimseyle kavga etmediğini, tüm adaylara başarı dilediğini ancak kendilerinin bu hizmeti daha iyi yapacaklarına inandığını da bildirdi.

AK Parti Çorum Belediye Başkan Aday Adayı Zeki Gül, kendisinin başkanlığı istemesinin en önemli nedeninin ise fakir-fukara ve garip guraba olduğunu dile getirdi. Belediye Başkanı seçilmesi halinde önceliğinin bu kesimler olacağını da kaydeden Zeki Gül, “Hizmette zirve yapmayı hedeflediğim bir dönemde fakir fukara da önceliğim olacak” dedi.

Konuşmaların ardından Zeki Gül, Bakanlıktan Çorum Valiliği’ne yollanan yer tahsisi kararını Kooperatif Başkanı Mustafa Fındıkçı’ya iletirken, Fındıkçı da Gül’e esnaf adına teşekkür plaketi takdim etti.