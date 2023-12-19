31 Mart 2024 tarihinde yapılacak olan yerel seçimlerde Çorum Belediye Başkan Aday Adayı olan Çevre ve Şehircilik Bakanlığı önceki dönem Bakan Müşaviri Zeki Gül, çalışmalarına devam ediyor. Zeki Gül, son olarak Çorum’daki bazı sivil toplum kuruluşlarını ve meslek örgütlerini ziyaret etti.



Sabah saatlerinde ilk olarak Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği Başkanı Yılmaz Kaya’yı ziyaret eden Gül, birliğin faaliyetleri hakkında bilgiler aldı. Zeki Gül, belediye başkanı seçilmesi halinde yapmayı planladığı bazı projeler hakkında da Yılmaz Kaya ve birlik yöneticileri ile istişarede bulundu.

Ardından Çorum Ticaret Borsası’na geçen Zeki Gül, Borsa Yönetim Kurulu Başkanı Naki Özkubat, Meclis Başkanı Yılmaz Kaya ve yönetim kurulu üyeleriyle bir araya geldi. Çorum Ticaret Borsası’nın faaliyetleri hakkında bilgi alan Zeki Gül, geçmiş dönemde yaptığı hizmetlerden bahsederken, gelecekte yapmayı planladıklarını da paylaştı.



AK Parti Belediye Başkan Aday Adayı Zeki Gül, ziyaretleri kapsamında Ziraat Odası’nı da unutmadı. Ziraat Odası Başkanı Adem Özdemir ile görüşen ve Çorum tarımı ile çiftçilerin genel durumu hakkında bilgi alan Zeki Gül, çeşitli konularda da istişarede bulundu.