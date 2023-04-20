Seçim çalışmalarında dur durak demeden çalışan ve esnafları ziyaret eden AK Parti Milletvekili Adayı Zeki Gül, Çorum’da seçim çalışmaları kapsamında esnaf ziyaretlerini sürdürüyor. Çorum’da önceki dönemde Belediye Başkanlığı yapan ve başkanlık yaptığı dönemde esnafların ve vatandaşların takdirini toplayan Zeki Gül, esnafların ve vatandaşların yoğun ilgisi ile karşılaşıyor. Girdiği her iş yerinde yakın ilgi ile karşılanan Zeki Gül şimdiden vekil gibi karşılanıyor.

Kendisine gösterilen yoğun ilgiden memnuniyetini dile getiren Zeki Gül “Biz bu yola memleketimize hizmet için çıktık. Tek derdimiz, tek amacımız Recep Tayyip Erdoğan’ın önderliğinde ilimize en iyi hizmetleri getirebilmek. Bize gösterilen ilgi de gösteriyor ki doğru yoldayız. Çorum artık bir şeylerin farkına varmış. Bu zamana kadar yapılan yatırımların farkında. İnşallah bundan sonraki senelerde de ilimize en iyi yatırımları kazandıracağız. Çıktığımız bu kutlu yolda durmadan yorulmadan çalışıyoruz ve çalışmaya devam edeceğiz” dedi.