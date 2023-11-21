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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın “Türkiye Yüzyılı” vizyonunun gerçekleşmesine katkı sağlayacak projelere imza atarak Çorum’u daha ileri seviyelere taşıyacak hizmetlerle tanıştırmak adına siyasi ve bürokratik tecrübeleri ile Çorum Belediye Başkanlığı’na aday olduğunu dile getiren Zeki Gül, AK Parti İl Başkanlığı’nda düzenlediği geniş katılımlı toplantı ile aday adaylığını duyurdu.



AK Parti İl Başkan Yardımcısı Ali Evlüce, AK Parti Merkez İlçe Başkanı Erhan Akar, İl Genel Meclisi Başkanı Mehmet Bektaş, AK Parti İl Kadın Kolları Başkanı Meryem Demir, Gençlik Kolları İl Başkanı Muhammed Fatih Temur, Ahi Evran Sanayi Sitesi Kooperatifi ve Mobilyacılar Odası Başkanı Yalçın Kılıç, AK Parti İl ve Merkez İlçe Teşkilat yöneticileri ve çok sayıda vatandaşın katıldığı basın toplantısında Zeki Gül’ün ailesi de hazır bulundu.

Toplantıda açılış konuşmasını yaparak Zeki Gül’ü tebrik eden İl Başkan Yardımcısı Ali Evlüce, “Daha önce partimize ve Çorum’a hizmet eden Zeki Gül Başkanımızın önümüzdeki seçimde Belediye Başkan aday adaylığı müracaatı için buradayız. Tüm katılımcılara teşekkür ediyoruz” diye konuştu.

Bir süredir üzerinde titizlikle düşündüğü ve dostlarının da istişareleri sonucunda Mart ayında yapılacak seçim öncesi Çorum Belediye Başkan aday adaylığını açıkladığını söyleyen Zeki Gül konuşmasına Filistin’de lanetli kavim İsrail tarafından çok büyük bir soykırım yapıldığını belirterek başladı. Filistin’de hayatını kaybeden şehitlere Allah’tan rahmet, yaralılara acil şifalar dileyerek İsrail’e lanet okuyan Zeki Gül, savaşın biran önce durması çağrısında da bulundu.



Çorum’u daha yaşanabilir, daha güzel bir şehir haline getirerek ileriye taşıma adına Belediye Başkanlığı’na aday adayı olduğunu vurgulayarak ilimizin gönüllerini samimiyetle birleştiren, ilmek ilmek sevgiyle dokuyanların, şehrim, insanım, memleketim, milletim, ülkem, ayyıldızım ve bayrağım ne olacak diyenlerin beraber yol yürüdüğü, aynı tastaki çorbaya kaşık sallayanların şehri olduğunu ifade eden Gül; “Mimar Sinan’dan Buhara’ya, Bahçelievler’den Ulukavak’a şehrin neresine uzanırsanız uzanın, zenginiyle fakiriyle, alevisiyle sünnisiyle bir Türkiye modeli, Peygamber şehri Medine gibi garibin, gurabanın, mazlumun yer bulduğu, ekmek bulduğu, huzur bulduğu bir şehirdir Çorum. Bu ilin ekmeğini yiyip suyunu içen birisi olarak Çorum’a hizmeti bir borç görüyorum” diye konuştu.

Geçmişte Belediye Başkanlığı ve Yardımcılığı yaptığını, o dönemde sorumluluğunu yerine getirmeye çalıştığını, kendinden önce süren 130 projeden 100’ünü bitirdiklerini, Millet Bahçesi konusunda Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın takdirini kazandıklarını söyleyen Zeki Gül yeniden bu göreve seçilmesi halinde yapacaklarını da; “Çorum’u daha yaşanabilir ve kalkınmış bir şehir haline getirme adına, belediyecilik anlayışımız doğrultusunda modern, şeffaf ve katılımcı bir yaklaşımla şekillendireceğiz. AK Parti’nin Belediyecilik vizyonuna bağlı olarak her alanda çağdaş projelerle şehrimizi geleceğe taşıyacağız. Gençleri güçlendiren, kadınları daha etkin kılan, dezavantajlı gruplara destek olan sosyal projelerle, kentin bütün renklerini sevgi ve özveriyle sahiplenerek halkın beklenti ve ihtiyaçlarına uygun projeleri hayata geçireceğiz. Çağdaş projelerle Çorum’u geleceğe taşıyacağız. Sorunlara insana dokunan, kalıcı ve sürdürülebilir çözümler üreteceğiz. Çorum’u ülkenin yıldızı bir kent haline getirmeyi hedefliyoruz.” dedi.



Geçmişte elde ettiği tecrübeleri ile yeni bir döneme adım atmanın heyecanını yaşadığını, seçilmesi halinde tarihi, kültürü, sanayisi, sanatı, turizminin gelişimine yönelik uygulayacağı projeleri de anlatan Zeki Gül, kültürel zenginlikleri koruyarak turizme kazandıracaklarını, kültürel mirası yaşatarak yöresel ürünleri ekonomiye kazandıracaklarını, gençler için teknoloji ve inovasyon merkezleri oluşturacaklarını, kentsel dönüşümde vatandaşın hakkını koruyan bir anlayışla kenti depreme dayanıklı bir şehir haline getireceklerini, akıllı şehir ve yenilenebilir enerji uygulamalarını hayata geçirerek trafik sorununa çözüm getireceklerini, kamu ve özel binaların erişilebilirliğini artıracaklarını, sosyal yardım ve dayanışmayı en hakkaniyetli şekilde yerine getireceklerini, üreticiler için organik ürün pazarı kuracaklarını, esnaf ve sanatkarlara desteklerinin devam edeceğini, dünyadaki her alanda başarılı Çorumlularla irtibata geçerek kente katkı isteyeceklerini, başta üniversite ve kamu kurumları olmak üzere herkesle işbirliği halinde hizmette öncü bir belediye olacaklarını da ifade etti.

Seçilmesi ve aday yapılması halinde diğer projelerini de açıklayacağını belirterek aday yapılmaz ise de yine Çorum’a AK Parti çatısı altında hizmet etmeyi sürdüreceğini dile getiren AK Parti Çorum Belediye Başkan aday adayı Zeki Gül, Çorum’u sevdiğini, Çorum milliyetçisi olarak hemşehrilerine hizmet etmek amacıyla tekrar aday olduğunu, yeni bir vizyon ve daha büyük projelerle hizmette zirve yapmak istediğini anlattı.

Çorum’da spor alanında yaptıkları çalışmalara da değinerek takımın üçüncü evladı gibi olduğunu, o dönemden bugüne bu alanda destek veren Muzaffer Külcü, Halil İbrahim Aşgın ve Muhsin Dere’ye de teşekkür ettiğini vurgulayan Zeki Gül, seçilirse spora desteğinin de devam edeceğini kaydetti.

“Maziden atiye ruhu ve gücü olan, modern kalkınmanın modeli bir Çorum’u Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın 2023, 2053 ve 2071 vizyon hedeflerinde öncü şehir yapmaya gayret edeceğiz. Kadim ses, güçlü nefes, gülsün herkes” diye sözlerini sürdüren Zeki Gül, kendileri için siyasetin hayırda yarışma işi olduğunu, birilerini yok etme, gerçek dışı iftira ve sözlerle yıpratma, başkalarının omuzuna basarak yükselme, insanların yaptıklarını yok sayma anlayışına asla sahip olmadığını ve böyle kalmaya devam edeceğini de sözlerine ekledi.

Toplantının sonunda Zeki Gül’e aday adayı olmadan önce Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nda Ahi Evran Sanayi Sitesi’nin bir projesi ile ilgili aldığı onay nedeni ile Yalçın Kılıç tarafından çiçek takdim edilerek teşekkür edilirken, AK Parti İl Başkan Yardımcısı Ali Evlüce de başvuru dosyasını iletti.