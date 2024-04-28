Doç. Dr. Seval Komut’un başkanlığında organize edilen ve ilimizde ilk olan Acil Tıp Günleri Radyoloji Sempozyumu önceki gün Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi Konferans Salonu’nda yapıldı.

Çorum ile birlikte Ankara, Sivas, Samsun, Antalya, Kocaeli, Yozgat, Kütahya ve Kastamonu illerinden çok sayıda akademisyen ve hekim ile birlikte Hitit Üniversitesi Tıp Fakültesi öğrencilerinin katıldığı sempozyum saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunması ile başladı.



Hitit Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Nurcan Baykam, Çorum Belediye Başkan Yardımcısı Turhan Candan ve Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Sinan Zehir’in de hazır bulunduğu Acil Tıp Günleri Radyoloji Sempozyumu’nun açılışında Sempozyum Başkanı Acil Tıp Kliniği Eğitim Sorumlusu Doç. Dr. Seval Komut konuştu.

KOMUT: “HALKIMIZA MODERN TIBBIN

GEREKTİRDİĞİ HİZMETİ VERİYORUZ”

Tıp Fakültesi Acil Tıp ABD olarak Radyoloji ABD desteği ile ilkini düzenledikleri sempozyumun katılımcılarına teşekkür eden Seval Komut, Top Fakültesi’nin genç eğitim kliniklerinden biri olarak hastanede 4 öğretim üyesi ve 23 uzmanlık öğrencisi ile kurumsal, seçkin uzan hekimler yetiştiren bir klinik olmak ve ülkede önde gelen klinikler arasında yerlerini almaya istekli bir ekiple yoğun bir şekilde eğitim faaliyetlerini sürdürdüklerini kaydetti.



Gerek akademik kadro gerekse bakanlığın uzman hekim kadrosuyla birlikte ilimizin tek 3. Basamak acil servisi sıfatıyla halkımıza modern tıbbın gereklerine uygun şekilde üst düzey acil sağlık hizmeti sunduklarını da belirten Komut: “Bu kapsamda şüphesiz acil tıp pratiğinin ayrılmaz bir parçası olan acil görüntülemenin önemli rolü çok açıktır. Klinik olarak ilkini düzenlediğimiz Hitit Acil Tıp Günleri’nin konusunu Acil Radyoloji olarak belirledik. Amacımız başta acil tıp uzmanları, acil tıp uzmanlık öğrencileri, pratisyen hekimler ve acil hastalık grubu ihtiva eden tüm branşların radyolojik acil yaklaşım konusunda güncel bilgi ve görgülerini artırmaktır” diye konuştu.



“RADYOLOJİ, YAPAY ZEKA İLE BİRLİKTE

YAŞAMIN İÇİNE DAHA ÇOK GİRECEKTİR”

Daha sonra kürsüye gelen Başhekim Prof. Dr. Sinan Zehir ise Hitit Üniversitesi Çorum Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi acil servisinin ülkenin en yoğun acil servislerinden biri olduğunu dile getirdi.

Acil servisin tüm hastanelerin kalbi olduğunu hatırlatarak katılımcıları selamlayan Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Sinan Zehir, 528 bin nüfusa sahip bir şehir olarak hastanenin günlük ortalama 2 bin ila 2 bin 500 hasta girişinin olduğunu, yine acil servise 90 ila 120 ambulans girişi olan yıllık yaklaşık 650 bin hastaya hizmet veren bir acil servisleri bulunduğunu kaydetti.

Bu açıdan bakıldığında Türkiye’nin en yoğun acil servislerden birisinde çalışanların önemli hizmetleri yerine getirdiğini vurgulayan Sinan Zehir; “Sağlık hizmetinin yanında bilimsel programların artarak devam etmesi hepimizi gururlandırıyor. Bu bilimsel programlar sadece bizim çabalarımızla değil, ilimize misafir gelen hocalarımızın da büyük katkısıyla oluyor. Ayrıca Çorum Belediyesi de her zaman bizlere destek oluyor. Sempozyumun tüm katılımcılar için son derece yararlı olacağına inanıyorum. Çünkü acil tanıda radyoloji vazgeçilmez bir branştır. Son yıllarda güncelliğini artırarak devam eden yapay zeka ile birlikte radyoloji hayatın ve yaşamın içine daha çok girecektir” dedi.



BAYKAM: “TIP FAKÜLTESİNİN

YETKİNLİĞİ SÜREKLİ ARTIYOR”

Hitit Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Nurcan Baykam da afiliye olan Sağlık Bakanlığı Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile birlikte Top Fakültesi olarak uyum içeresinde hasta hizmeti verilmesinin sadece Çorum’a değil, bölgeye ve ülke geneline hizmet vermeye neden olduğunu aktardı.

Acil servisin tüm hastanedeki branşların kesiştiği bir nokta olduğunu ve buradaki hizmetlerin iyiliğinin en son noktaya da yani hastanın tedavisine de yön verdiğini belirten Prof. Dr. Baykam, genç bir üniversite ve Tıp Fakültesi olarak ilk mezunlarını verdiklerini, uzmanlık eğitimi konusunda oldukça geniş sayıda öğrencileri bulunduğunu anlattı.

Hitit Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde çok iyi yetişmiş güzel bir kadro kurulduğunu, bu kadronun ardından gerçekten çok iyi yetişmiş akademisyenlerle bugünlere geldiklerini, ayrıca kadrolarının ulusal ve uluslararası düzeyde yetkinliklerinin sürekli arttığını da bildiren Baykam, bu tür bilimsel toplantılardaki paylaşımların da tıp adına sağlığa hizmet adına büyük katkılar sağladığını sözlerine ekledi.

Oturumlara geçilmeden önce ilimiz ve Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nin tanıtımının yer aldığı bir sinevizyon gösterisi izlendi.

Daha sonra 5 oturum halinde gerçekleşecek olan sempozyumun ilk oturumuna geçildi. Antalya Eğitim Araştırma Hastanesi Acil Tıp Kliniği’nden Prof. Dr. Cemil Kavalcı ile Kocaeli Şehir Hastanesi Acil Tıp Kliniği’nden Doç. Dr. Hüseyin Cahit Halhallı yönetimindeki ilk oturumda Doç. Dr. Erdal Komut “İnmeli Hastada Görüntüleme ve Kafa Travmalı Hastada Görüntüleme” konusunda katılımcıları bilgilendirdi.