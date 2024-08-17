İl Müftülüğü Diyanet Gençlik Merkezi’nde gerçekleştirilen programa Çorum İl Müftüsü Şahin Yıldırım, İl Müftü Yardımcıları Dr. Fazıl Saraç ve Yıldız Üveyik katıldı.

Programda, yaz boyunca temel dini bilgilerin yanı sıra adab-ı muaşeret, mutfak atölyesi, el sanatları, kişisel bakım ve sağlıklı yaşam gibi konularda eğitim alan öğrencilere, İl Müftüsü Yıldırım ve müftü yardımcıları tarafından katılım belgeleri takdim edildi.

Müftü Yıldırım, öğrencilere bundan sonraki eğitim hayatlarında başarılar diledi.

Editör: Haber Merkezi