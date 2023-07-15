Kooperatif Başkanı Mustafa Fındıkcı, yönetim kurulu üyeleri Halit Bölükbaş, Numan Özçetin, Yalçın Keşçi ve Alihan İdikut ile yüklenici firma yöneticisi Çağrı Yaşar, kooperatif hukuk müşaviri Av. Derya Öztekin, basın danışmanı Mehmet Güley’den oluşan heyet, Ankara’da ilk olarak TBMM’ye gitti. AK Parti Çorum Milletvekilleri Av. Yusuf Ahlatcı ve Av. Oğuzhan Kaya, MHP Çorum Milletvekili Vahit Kayrıcı ile görüşen Zanaatkârlar Kooperatifi heyeti, hem hayırlı olsun dileğini illettiler, hem de Zanaatkârlar Küçük Sanayi Sitesi yapı Kooperatifi hakkında bilgi verdiler.

Zanaatkârlar Heyeti, hemşehrimiz Kocaeli Milletvekili Mehmet Aşıla’yı da ziyaret etti.

Ziyaretler sırasında Kooperatif Başkanı Mustafa Fındıkcı tarafından Milletvekillerine Çorum Saat Kulesi, Hitit Güneş Kursu ve Kadeş Barış antlaşmasını simgeleyen bir tablo hediye edildi.

TAHTASIZ’A ZİYARET ERTELENDİ

Zanaatkârlar Yapı Kooperatifi heyetinin TBMM’de ziyaret etmek istediği CHP Çorum Milletvekili Mehmet Tahtasız, genel merkez tarafından kendisine verilen görevlendirme nedeniyle TBMM’de olmadığı için ziyaret ileri bir tarihe ertelendi.

GÜL VE YABACIOĞLU DA UNUTULMADI

Zanaatkârlar Yapı Kooperatifi heyeti, Çorumlu bürokratları da unutmadı. Çorum önceki dönem Belediye Başkanı Zeki Gül’ü bakan müşaviri olarak görev yaptığı Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’nda ziyaret eden Zanaatkârlar Kooperatifi Başkanı Fındıkcı ve beraberindeki heyet, kendisine Çorum’a yaptığı hizmetlerden dolayı teşekkür ettiler. Başkan Fındıkcı, Gül’e hediye olarak bir tablo takdim etti.

Ardından da Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Fiziki Altyapı Daire Başkanı hemşehrimiz Ahmet Yabacıoğlu’na ziyarette bulunan Zanaatkârlar Heyeti, Yabacıoğlu’na da bir tablo hediye ettiler.