Çorum’da 2024 Mart ayında 494 olan konut satışı, Nisan ayında 440’a düştü.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) 2024 Nisan ayı konut satış istatistiklerini açıkladı.

Türkiye genelinde konut satışları Nisan ayında bir önceki yılın aynı ayına göre %11,8 azalarak 75 bin 569 oldu.

Çorum’da ise 2024 Nisan ayında 440 konut satıldı. Mart ayında ise 494 konut satılmıştı.

TÜİK Samsun Bölge Müdürlüğü’ne bağlı Samsun’da 2024 Nisan ayında 1.457, Tokat’ta 325, Amasya’da ise 311 konut satıldı.

Editör: Haber Merkezi