Eğitim Sen Çorum Şubesi Kadın Sekreteri Eylem Kandemir, kadın cinayetlerinin toplumsal bir sorun olduğunu belirterek, “Bu konuda yetkililerin üstüne düşeni yapması ve bir an önce kadına yönelik şiddeti ve aile içi şiddeti önlemek, kadın cinayetlerinin önüne geçmek ve kadının her alanda güçlendirilmesi için gerekli çalışmaların yapılması için bir kez daha çağrıda bulunuyoruz” dedi.

Eğitim Sen Çorum Şubesi Kadın Sekreteri Eylem Kandemir, Nazegül Orhan ve kız kardeşi Meryem Karakoçak’ın öldürülmesi olayıyla ilgili bir açıklama yaptı.

Hemen hemen her gün kadınların erkek şiddetine uğradığını ve katledildiğini ifade eden Eylem Kandemir, “Maalesef geçtiğimiz gün de şehrimizde yine boşanma aşamasında olduğu kocası tarafından bir kadın ve onun kız kardeşi hayatından olmuş, bu olay tüm halkımızı derinden etkilemiş ve üzmüştür. Eğitim Sen olarak üzüntümüzü belirtiyor, Nazegül ve Meryem adlı kardeşlerimize Allah’tan rahmet, yakınlarına da başsağlığı diliyoruz.

Bu vahim olay kadın cinayetlerine karşı dinmeyen öfkemizi daha da perçinledi” dedi.

Her geçen gün kadın cinayetlerinin artarak devam ettiğini söyleyen Kandemir, açıklamasında şunları dile getirdi:

“Tüm bu yaşananlar toplumda hakim erkek egemen anlayışın değiştirilmemesi, kadın üzerinden yanlış söylemlere devam edilmesi ve kadının erkekle eşit birey olarak kabul edilmemesinin sonucudur. Toplumsal cinsiyet eşitliğinin sağlanmasının önemi her bir cinayette daha da güçlü bir biçimde yeniden ortaya çıkmaktadır.

Ayrıca her kadın cinayeti ya da şiddet vakasından sonra toplum olarak meseleye birkaç gün duyarlılık gösterip sonrasında unutarak yaşamaya devam ettiğimizi sanıyoruz. Ama her birimiz her şiddet, cinayet ve istismar vakasında örseleniyor, toplumsal travma altında bu şiddetten nasipleniyoruz. Yani aslında kadın cinayetleri ve buna benzer şiddet olayları bireysel değil aslında toplumsal bir sorundur. Bu konuda yetkililerin üstüne düşeni yapması ve bir an önce kadına yönelik şiddeti ve aile içi şiddeti önlemek, kadın cinayetlerinin önüne geçmek ve kadının her alanda güçlendirilmesi için gerekli çalışmaların yapılması için bir kez daha çağrıda bulunuyoruz.

Eğitim Sen olarak; şiddetin ve her türlü ayrımcılığın olmadığı, toplumun her bireyinin değerinin bilindiği ve özgürce yaşayabildiğimiz bir dünyanın inşa edilebileceğini biliyor, bu ve buna benzer şiddet olaylarını kınıyor ve bir daha yaşanmamasını temenni ediyoruz.”

Editör: Haber Merkezi