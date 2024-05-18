Suudi Arabistan Turizm Acenteleri Tanıtım Turu kapsamında Samsun’da bulunan 18 Suudi Arabistan turizm acentesinin temsilcileri Samsun’a ve bölgeye hayran kaldıklarını ifade ederek, bölgeye gelecek ilk turlar için kayıt yaptıklarını söyledi. Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı (OKA), Türk Hava Yolları (THY) ve Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı (TGA) iş birliğinde Suudi Arabistan’dan gelen 18 acentenin temsilcileri, B2B Toplantıları kapsamında Samsun, Tokat, Amasya, ÇORUM ve Tokat’ta doğal, tarihi ve kültürel mekanlarda gezdirilip konaklatıldı. Özellikle Samsun’da Ayvacık Saklı Cennete ve Salıpazarı Karacaören Şelalesi’ne hayran kalan Arap acenteciler, yaptıkları sosyal medya paylaşımları sayesinde Samsun’a gelecek ilk Suudi Arabistan seyahat turunun kayıtlarını yaptıklarını açıkladı.



“SUUDİ ARABİSTAN’DAN SAMSUN VE BÖLGEYE İLK TURUN KAYITLARINI YAPTIK”

Gördükleri doğa harikaları sayesinde Suudi Arabistan’dan ilk turun bölgeye gelmesi için kayıt yaptıklarının altını çizen 18 acente adına deneyimlerini paylaşan Osame Elelfi, “Birkaç gündür buradayız. Bölgedeki şehirleri gezdik. İlçeleri de gezdik ve şu anda rüyada gibiyiz. Ayvacık Gölü’nden çok etkilendik. Ayrıca Karacaören Şelalesi çok hoşumuza gitti. Ballıca Mağarası ve Ayvacık Dağları da gözlerimizin pasını sildi. Türk yemekleri çok lezzetli ve tadı hala damağımızda duruyor. Türk baklavası da çok hoşumuza gitti. Tüm bu güzellikleri sosyal medyada paylaştık. Suudi Arabistan’daki vatandaşlar paylaştığımız görselleri görmüşler. Birçok aileyi bu bölgeye gelmesi için tur transferi ve konaklamasının kaydını yaptım. Dolayısıyla Suudi Arabistan’dan Samsun ve bölgeye gelişin ilk başlangıcını yapmış oldum. Bir başka acenteci arkadaşım da sosyal medyadan Orta Doğu pazarında birçok görsel paylaştı. O da 4 aileye buradaki tura kaydetmiş. Burada yaşadıklarımızı unutmayacağız ve Suudi Arabistan’da paylaşacağız” dedi.

VALİ TAVLI: “DOĞA TURİZMİNE ‘BİSMİLLAH’ DEMEK DE BİZE NASİP OLDU”

Görev yaptığı birçok ilde turizm alanında ilklere imza attıklarını Samsun’da da doğa turizmine ‘Bismillah’ dediklerine değinen Samsun Valisi Orhan Tavlı, “Çanakkale Valisi olarak turizmle tanıştım. Orada Troya Müzesi’ni açmak bana nasip oldu. Sonrasında Muğla’da da Sualtı Arkeoloji Müzesi’ni açmak nasip oldu. 13 Mart’ta da Samsun’un kadim tarihini yansıtan Samsun Müzesi’ni açmak nasip oldu. Bir taraftan da Suudi Arabistan’dan misafirlerimizin Samsun’a teşrifiyle birlikte doğa turizmine ‘Bismillah’ demek de bize nasip oldu. Büyükşehir Belediyesi ekibimiz doğa, gastronomi, eko ve agro turizmle ilgili yaptıkları çalışmalar ile Samsun’a yeni bir vizyon katıyorlar. Türkiye’de 79 vilayeti gördüm. Tüm vilayetleri gezip, gördüm. Ben de bu bölgenin çocuğuyum ama ben de bu bölgeyi keşfetmemişim. İnşallah sizlerle birlikte Samsun’u keşfedeceğim. Samsun’un tarihi, kültürel, doğal güzelliklerini de bu 9 aylık görev sürem içerisinde keşfetmeye devam ediyorum. Sizlerin de bu keşif yolculuğundaki deneyimlerinizi Suudi Arabistanlı vatandaşlar ile paylaşmanız bizlere ayrı bir mutluluk ve keyif verdi. Cumhurbaşkanımızın ve Kültür ve Turizm Bakanımızın Samsun’da yaptığımız çalışmalarda hep desteği yanımızda oldu. Onlar nasıl bizim yanımızdaysa biz de tüm kamu kurum ve kuruluşları ve STK’lar ile birlikte sizlerin yanınızdayız” diye konuştu.

Başkan Doğan: “Misafirlerinizi burada gönül rahatlığı ile konaklatabilirsiniz”

Arabistan’dan gelecek misafirlerin Samsun’da rahatlıkla konaklayabileceğine dikkat çeken Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Halit Doğan, “Suudi Arabistan’dan gelen misafirlerimiz, ‘Samsun’un tadı damağımızda kaldı, rüyada gibiyiz’ ifadelerini kullandı. Samsun’un daha çok az bir yerini görerek bunları söylediler. Kuş Cenneti gibi birçok doğal güzelliğimizde kendilerini ağırlamaktan mutluluk duyarız. Samsun hem doğal güzellikleri ile hem de misafirperverliği ile ünlü güzel bir şehir. Sizleri ve sizlerin misafirlerini şehrimizde daha fazla görmek, ağırlamaktan mutluluk duyarız. Otellerimizin, restoranlarımızın, işletmelerimizin ve insanlarımızın misafirperverlikte kendilerini kanıtladıklarının geçmişte örnekleri var. O nedenle misafirlerinizi burada gönül rahatlığı ile konaklatabilirsiniz. Samsun’u konaklama merkezi haline getirebilirsiniz. Samsun hem güvenli hem de huzurlu bir şehirdir. Biz de Samsun’u daha da ileriye taşımak için tüm paydaşlarımız ile birlikte çalışıyoruz. Samsun’da geçirdiğiniz süredeki mutluluğunuzu daha fazla paylaşmanızı, Suudi Arabistan’daki insanların daha çok görmesini arzu ediyoruz. Katılımlarınızdan dolayı tüm misafirlerimize şükranlarımı sunuyorum” şeklinde konuştu.

GENEL SEKRETER DİCLE: “TÜM TURİZM DEĞERLERİNİ MİSAFİRLERİMİZE TANITMA FIRSATI YAKALADIK”

Etkinlik ile tüm misafirlere bölgeyi tanıttıklarını ve gelecek turlar için arka plan hazırladıklarının altını çizen OKA Genel Sekreteri Mehlika Dicle, “Samsun’da Suudi Arabistan’dan gelen 18 acenteyi ağırlıyoruz. Ajans olarak tüm bölgeleri ile kalkınmış Türkiye vizyonuna yönelik çalışmalar yürütüyoruz. Bölgelerimizin potansiyelini tanıtmak, bizler için çok kıymetli. Program kapsamında Amasya, Çorum, Tokat ve Samsun’da bugüne kadar yaptığımız proje çalışmalarını misafirlerimiz görme fırsatı buldu. Bugüne kadar bin 200 proje ile 7,2 milyar TL’lik yatırım yaptık ama verdiğimiz proje desteklerinden öte bölgemizde kamu, özel sektör ve STK’lar arasında iş birliği sağladığımız ayrılan bir özelliğimiz var. Bu program da bunun en güzel örneklerinden biri. Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı, THY ve Ajans işbirliği içerisinde 3 günlük program gerçekleştirdik. Bölgemizin güzelliklerini Suudi Arabistanlı misafirlerimize gösterdik. Tokat’ta Ballıca Mağarası’ndan Amasya’da Yalıboyu Evlerine, Samsun’da Vezirköprü Kanyonu’ndan Ayvacık Saklı Cenneti’ne kadar bölgemizin tüm turizm değerlerini onlara tanıtma fırsatı yakaladık” ifadelerini kullandı.

Kaydı tamamlanan Suudi Arabistan turizm turlarının kafilesinin yakın zamanda Samsun ve bölgeye geleceği ifade edildi.