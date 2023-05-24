2018 yılında kurulan ve son yıllarda yapı hız kazanan Zanaatkarlar Küçük Sanayi Sitesi, yaklaşık 1000 dönümlük bir alana sahip ve kooperatif arazinin 500 dönümlük alanına işyeri yapılıyor.

10 civarında meslek grubuna yaklaşık 900 işyerinin yapıldığı Zanaatkarlar Küçük Sanayi Sitesi Yapı Kooperatifi’nde Kooperatif başkan ve yönetimi ile yüklenici firmanın uyumlu çalışması neticesinde inşaat seviyesi her geçen gün yükseliyor. Kooperatif alanında altyapısı döşenen ve elektrik hatları çekilen alanlarda bulunan işyerlerine ise taşınmalar başladı.

Uzun yıllardan beri Osmancık yolu üzerinde faaliyet gösteren Hitit Palet Fabrikası da Zanaatkarlar Küçük Sanayi Sitesi’ne yenini alan işletmelerden biri oldu. Çorum Şoförler ve Nakliyeciler Odası Başkanı Tahsin Şahin’in oğlu Serhat Şahin’in sahibi olduğu Hitit Palet Fabrikası’nı yeni yerinde ilk ziyaret edenlerden biri de Çorum Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın oldu. Aşgın’a AK parti Merkez İlçe Başkanı Erhan Akar, Gençlik Kolları Başkanı Muhammet Fatih Temur, Milletvekili Adayı Zeki Gül de eşlik etti.

Ziyarette ayrıca Çorum Ziraat Odası Başkanı Adem Özdemir, PANKOBİRLİK Başkanı Ahmet Pehlivan, Elektrikçiler ve Su Tesisatçıları Odası Başkanı Erol Bozkurt, Marangozlar Odası Başkanı Yücel Şahin, Dikici ve Kunduracılar Odası Başkanı Cumhur Palabıyık, Odun ve Kömür Satıcıları derneği Başkanı Osman Şahin, Zanaatkarlar Yapı Kooperatifi Başkanı Mustafa Fındıkcı, Yönetim Kurulu üyeleri Halit Bölükbaş, Yalçın Keşçi, Numan Özçetin ve Alihan İdikut, Müteahhit Firma sahipleri İrfan Yaşar, Emre Yaşar ve Çağrı Yaşar, Ülkenpınarı Köyü Muhtarı Mecit Yaşar da yer aldı.

Ziyaretçilere işyerini gezdiren işyeri sahibi Serhat Şahin, böyle bir sitenin Çorum’a kazandırılmasında emeği geçen kooperatif başkan ve yönetimi ile müteahhit firmaya teşekkür etti.