Daha önce YEDAŞ tarafından kooperatif yerleşkesinde tamamlanarak faaliyete geçen Hurdacılar Sitesi’nde birinci etap ışıklandırma çalışması yapılırken, 2. etap ışıklandırma çalışması da Makineciler Bölümü’nde gerçekleştirildi.

Makineciler Bölümü’nde iş yerleri tamamlanan kooperatif üyesi esnafın bir kısmı iş yerlerine taşınırken, esnaftan gelen ışıklandırma talebine duyarsız kalmayan kooperatif yöneticileri, bu bölgenin de ışıklandırılmasını sağladı.

S.S. Zanaatkârlar Küçük Sanayi Sitesi Yapı Kooperatifi Başkanı Mustafa Fındıkcı, gelen talepler doğrultusunda çevre ve yol aydınlatmalarını kısa sürede tamamlayan YEDAŞ yetkililerine teşekkür etti.

Kooperatif olarak üyelerden gelen her talebi yerine getirmek için çalıştıklarını ifade eden Fındıkcı, esnaf dostu Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın’dan da Hurdacılar Sitesi’nde olduğu gibi Makineciler Bölümü’nün alt yapı çalışmasında kendilerine yardımcı olmasını istedi.

Kooperatifteki çalışmalarının aksamadan devam ettiğini vurgulayan Mustafa Fındıkcı, tüm iş yerlerini tamamlamanın gayreti içerisinde olduklarını, sanayi sitesinin tamamlandığında ise Türkiye’ye örnek bir sanayi sitesi olacağını kaydetti.

Sanayi sitesinde iş yeri sahibi olmak isteyenlere de seslenen Kooperatif Başkanı Fındıkcı, geniş yollar, yeşil alan ve park alanlarının bulunduğu sanayi sitesinden 3'te 1'i peşin 36 ay ya da 48 ay yüzde 3 vade farkı taksitlerle iş yeri sahibi olmak isteyenlere elini çabuk tutmalarını tavsiye etti.

Editör: Haber Merkezi