Milletvekili Adayları, gördükleri etiketler karşısında şaşkınlığını gizleyemedi.

CHP çatısı altında 14 Mayıs seçimlerine girecek olan Millet İttifakı Milletvekili Adayları Bekir Özsaçmacı, Burçin Solmaz Polat ve Seyit Ahmet Güher, parti yöneticileri ile birlikte Perşembe Pazarında sorun dinledi, projelerini anlattı.

Vatandaşlar, alım gücünün düşük oluşundan ve ürünlerin pahalılığından dert yandı.

Milletvekili Adayları, Millet İttifakı iktidarında üreticinin de, tüketicinin de yüzünü güldürecek projeleri hayata geçireceklerini dile getirdi.

Pazarcı esnafı, yüksek maliyet ve girdi fiyatlarındaki artış nedeniyle üzülerek de olsa ürünleri pahalı satmak zorunda kaldıklarını, vatandaşın alım gücünün düştüğünü, bu durumda iş yapamadıklarını ifade etti.