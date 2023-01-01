“Her yeni yıl, yeni bir başlangıçtır. Yeni umutları ve beklentileri de beraberinde getirmektedir. Gelen her yeni yılın, geride bıraktığımız yıldan daha güzel, daha mutlu ve daha sağlam olması isteği, bizi yaşama ve geleceğe taşıyan en önemli bağlardan biridir.
Yaptığımız her işte olduğu gibi, geride kalan bir yılın da muhasebesini yaparken 2023 yılının en iyi şekilde geçmesi için hangi adımları atmamız gerektiğini düşünmeli, zamanımızı , enerjimizi ve potansiyelimizi en verimli şekilde değerlendirmeliyiz.
Bu duygu ve düşüncelerle; birlik ve beraberliğimizin pekiştiği, toplumsal dayanışma ve yardımlaşma duygularımızın daha da kuvvetlendiği, her türlü şiddetten uzak; sağlık, barış, huzur dolu bir yıl olmasını diliyorum.” (Haber Merkezi)
“Zamanımızı ve potansiyelimizi verimli şekilde değerlendirmeliyiz”
Çorum SMMMO Başkanı Ceyhan Baran, yeni yıl mesajında şöyle dedi:
“Her yeni yıl, yeni bir başlangıçtır. Yeni umutları ve beklentileri de beraberinde getirmektedir. Gelen her yeni yılın, geride bıraktığımız yıldan daha güzel, daha mutlu ve daha sağlam olması isteği, bizi yaşama ve geleceğe taşıyan en önemli bağlardan biridir.
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