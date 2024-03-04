Zafer Partisi Çorum Belediye Başkan adayı Bedii Onan, partilerinin seçim startını bugün önce Atatürk Anıtı daha sonra ise Şehitlik’te vereceklerini dile getirdi.

Zafer Partisi olarak saat 18.00’de Atatürk Anıtı’nda buluşarak Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk’e saygı duruşunda bulunacaklarını ve İstiklal Marşı’nı okuyacaklarını belirten Bedii Onan daha sonra ise Şehitliğe giderek burada vatanı için canlarını bile vermekten çekinmeyen aziz şehitlerimize dua ederek kabirlerini ziyaret edeceklerini kaydetti.

Daha sonra ise Zafer Partisi İl Başkanlığı’nda aday tanıtımı programının yapılarak seçim beyannamesini açıklayacaklarını da belirten Bedii Onan tüm Çorumluları programlarına davet etti.



Editör: ÖMÜR SOYTEMİZ