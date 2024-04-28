Çorum Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri fiyat tarifesi, gramaj ve hijyen kuralları konusunda işletmeleri denetledi. Zabıta Müdürlüğü’ne bağlı ekipler, ekmek ve unlu mamulleri satışı yapan işyerlerinde Cumartesi günü akşam saatlerinde denetim gerçekleştirerek ekmeklerin gramaj kontrollerini yaptı.

Belediye Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada Cumartesi günü fırınların genelinde 1,5 ekmek büyüklüğünde 300 gr ağırlığında ekmek üretildiği belirtilerek “10 farklı işyerinde yaklaşık 10’ar numune ekmek üzerinde yapılan denetimde eksik gramaj ekmek tespit edilememiş, denetimler gece saatlerine kadar devam etmiştir.” denildi.

Zabıta Müdürlüğüne bağlı ekiplerinin denetimlerine devam edeceği vurgulanan açıklamada, eksik gramaj tespit edilen işyerlerine gerekli yasal işlem ve süreli kapatma uygulanacağı hatırlatıldı.

Editör: HABER MERKEZİ