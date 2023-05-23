Çorum Belediyesi zabıta ekipleri, vatandaşların mağdur olmaması ve haksız kazançların önlenmesi amacıyla denetimlerini sürdürüyor. Semt pazarlarında gerçekleştirilen denetimlerde, vatandaşların satın aldığı ürünlerin eksik tartılıp tartılmadığı titizlikle kontrol ediliyor. Denetimler sırasında eksik tartı tespit edilen ürünler, zabıta ekipleri tarafından hemen tamamlatılıyor. Böylece vatandaşların doğru ve eksiksiz ürün almaları sağlanıyor. Ayrıca eksik tartı veya hileli işlem yapan satıcılar hakkında cezai işlem uygulanıyor.

"Haksız rekabet engelleniyor"

Belediye Başkan Yardımcısı İsmail Yağbat, "Halkımızın güvenli ve adil bir ticaret ortamında alışveriş yapması bizim önceliğimizdir. Semt pazarlarında düzenli olarak denetimler gerçekleştiriyor ve vatandaşlarımızın haklarını korumak için gerekli tedbirleri alıyoruz. Eksik tartı ya da hileli işlem yapanlarla ilgili cezai yaptırımlar uygulanırken, dürüst esnafımız için de haksız rekabetin önüne geçmiş oluyoruz” dedi.