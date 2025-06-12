Milletvekili Ahlatcı, Cumartesi günü saat 11.00’de düzenlenecek olan temel atma töreniyle ilgili yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

“Bugün tarihi bir müjdeyi paylaşmanın heyecanını yaşıyoruz. Yüzyıllık bir özlemin, büyük bir hayalin gerçeğe dönüşmesine hep birlikte şahitlik ediyoruz. Ulaştırma ve Altyapı Bakanımız Sayın Abdulkadir Uraloğlu’nun teşrifleriyle, Delice - Çorum hızlı tren hattının temelini atıyoruz. Bu proje sadece bir ulaşım hamlesi değil; Çorum’umuzun kalkınmasına, ticaretine, turizmine ve istihdamına doğrudan katkı sağlayacak asrın yatırımıdır.

Ankara’dan Samsun’a uzanacak bu dev projede Çorum’un yer alması, yıllardır verdiğimiz emeğin, yürüttüğümüz mücadelenin bir meyvesidir. Biz, Çorum’a hizmet yolunda asla yorulmadık, yılmadık. Hamdolsun bugün, sözümüzü tutuyoruz. Hızlı tren artık Çorum için bir hayal değil, çok yakın bir geleceğin gerçeğidir.”

Editör: Haber Merkezi