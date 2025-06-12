Çorum'un Osmancık ilçesinde bir çeltik arazisi borç nedeniyle mahkeme tarafından icradan satılacak.

Osmancık Sulh Hukuk Mahkemesi Satış Memurluğu, Osmancık Girinoğlan köyü 126 Ada, 23 parselde bulunan 25 dönümlük çeltik arazisini satışa çıkardı. Arsa için 7 milyon 630 bin TL bedel belirlendi ve yüzde 10 KDC oranı açıklandı.

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 16/09/2025 - 10:03 - Bitiş Tarih ve Saati : 23/09/2025 - 10:03

2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 13/10/2025 - 10:03 - Bitiş Tarih ve Saati : 20/10/2025 - 10:03