Yeni sezonun ilk ürünü olma özelliği taşıyan buğdayın satışı, tüccarların katılımıyla yapıldı.

Tokullu köyünden Tahsin Danabaş'a ait 1.5 ton Destan cinsi buğday tonu 14 bin 930 liraya Yelmenler Un Yem Nakliyat tarafından satın alındı. Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Kürbüz, “2024-2025 hasat sezonunun hayırlı uğurlu olmasını, çiftçi ve esnaflarımızın kazançlarının bereketli ve Rabbimizin razı olduğu yerlerde ve işlerde harcamalarını nasip etmesini dilerim.” dedi.