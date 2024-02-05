Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk’ü Devlet Tiyatroları Genel Müdür Yardımcısı Emre Başer’in canlandırdığı oyunda Ayrıca Cevat Duman, Muzaffer Saygı, Berk Sağıroğlu, Barbaros Efe Türkay, Murat Kesim, Aykut Züngür, Berk Baykut, Kadircan Şeren, Onur Kayabaşı, Cem Bardakçı, Betül Tirben, Orida Yıldıran, Gül Öz, Kıvanç Bozkır, Doruk Altunkaya, Emre Olanca, Oğuzhan Göksel ve Buğrahan Gülbek rol aldı.

Soprano olarak Ceren Ertem’in görev aldığı oyunda koroda ise Betül Tirben, Neyra Kayabaşı, Orida Yıldıran, Yeşimgül Seçgin, Gül Öz, Aykut Züngür, Barbaros Efe Türkay, Cem Bardakçı, Kıvanç Bozkır, Doruk Altunkaya, Berk Baykut, Kadircan Şeren, Demet Kızılay ile Baran Deniz Küçük görev aldı.



Ulu Önder Atatürk’ün hayatını anlatan oyunu Vali Zülkif Dağlı, Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, Devlet Tiyatroları Genel Müdürü ünlü aktör Tamer Karadağlı, Emniyet Müdürü Arif Pehlivan ile yüzlerce tiyatrosever ilgiyle izledi. Oyun sonunda Vali Dağlı oyuncular adına Emre Başer’e çiçek verdi.